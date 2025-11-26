  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۵ آذر ۱۴۰۴، ۲۲:۳۶

استقلال در چه صورت راهی مرحله حذفی آسیا می شود؟

با توجه به تساوی تیم فوتبال استقلال ایران مقابل الوصل امارات در هفته پنجم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا 2، آبی ها تنها در یک صورت می توانند راهی مرحله حذفی شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال استقلال ایران و الوصل امارات در هفته پنجم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲، شامگاه چهارشنبه ۵ آذر در ورزشگاه شهدای شهر قدس به مصاف هم رفتند. این دیدار در نهایت با تساوی یک بر یک به پایان رسید تا شاگردان ریکاردو ساپینتو دو امتیاز مهم خانگی را از دست بدهند و نتوانند انتقام شکست ۷ بر یک بازی رفت مقابل الوصل را بگیرند.

با کسب این یک امتیاز، تیم الوصل که پیش از این صعود خود به مرحله حذفی را قطعی کرده بود، با ۱۱ امتیاز در صدر جدول گروه A باقی ماند. تیم المحرق بحرین با ۷ امتیاز در رده دوم قرار دارد، استقلال با ۵ امتیاز در رده سوم باقی ماند و الوحدات با ۴ امتیاز در رده چهارم جای گرفت.

بدین ترتیب، در هفته پایانی مرحله گروهی که چهارشنبه ۳ دی برگزار می‌شود، استقلال کار دشواری در منامه خواهد داشت و برای صعود به مرحله حذفی، باید حتماً تیم المحرق بحرین را شکست دهد.

بهنام روان پاک

    • ماسال PL ۲۳:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۵
      3 0
      پاسخ
      متخصص = ۱-۷

