استقلال مقابل الوصل انگیزه نداشت/ حیف شد «سیدحسین» را از دست دادند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در هفته پنجم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ در ورزشگاه شهدای شهر قدس میزبان الوصل امارات بود. این مسابقه برای آبی‌پوشان اهمیت بالایی داشت، چرا که شاگردان ریکاردو ساپینتو برای حفظ شانس صعود خود به مرحله حذفی، نیاز جدی به کسب سه امتیاز این دیدار داشتند.

با این حال، استقلال در شبی که فرصت مناسبی برای تثبیت موقعیتش در جدول داشت، نتوانست از امتیاز میزبانی بهره کامل ببرد و در نهایت دو امتیاز حساس را در مقابل چشمان هوادارانش از دست داد. این نتیجه باعث شد شرایط آبی‌ها در گروه پیچیده‌تر شود و امیدهای صعودشان به هفته پایانی منتقل گردد.

اکنون استقلال باید در دیداری سرنوشت‌ساز به مصاف المحرق بحرین برود؛ مسابقه‌ای که در آن آبی‌پوشان محکوم به پیروزی هستند و هر نتیجه‌ای غیر از برد، به معنای حذف قطعی نماینده ایران از ادامه رقابت‌ها خواهد بود.

شاهین خیری، پیشکسوت استقلال و کارشناس فوتبال، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره عملکرد استقلال برابر الوصل امارات اظهار کرد: در این بازی یک‌سری اتفاقات خوب و بد داشتیم و این تضاد بیشتر از همیشه به چشم آمد. استقلال مسابقه را خیلی خوب شروع کرد و خوشحال‌کننده بود که ساپینتو به جوان‌ها اعتماد کرده بود. با وجود غیبت برخی بازیکنان، تیم شروع قابل قبولی داشت.

استقلال در نیمه دوم بازی با الوصل انگیزه نداشت

وی ادامه داد: اما یکی از بدترین اتفاقات بازی، عملکرد بسیار ضعیف در نیمه دوم بود. تیم اصلاً انگیزه نداشت. خیلی‌ها می‌گویند بازیکنان خسته بودند یا ۹۰ دقیقه فشار باعث این وضعیت شد، اما من قبول ندارم. بازیکن حرفه‌ای این شرایط را بارها تجربه کرده و نمی‌شود نیمه دوم را فقط به خستگی ربط داد. در نیمه دوم میل به بردن وجود نداشت و استقلال فقط عقب می‌نشست و دفاع می‌کرد تا نبازد.

خیری با بیان اینکه حتی مساوی هم تفاوتی در شرایط استقلال ایجاد نمی‌کرد، افزود: ما در هر صورت نیاز به برد داشتیم. اما نیمه دوم استقلال من را مأیوس کرد؛ بسیار ضعیف، بسیار ترسو و کاملاً دور از تصوری که از استقلال دارم. تیم خیلی راحت بازی را از دست داد. درست است که در لیگ قهرمانان آسیا هستیم و تلاش زیادی می‌شود، اما جلوی این میزان تماشاگر عقب‌نشینی بی‌دلیل اصلاً قابل قبول نبود. استقلال حتی از میانه زمین خودش هم عقب‌تر دفاع می‌کرد؛ انگار تیم دیگری به جای استقلال بازی می‌کرد.

او درباره تفاوت عملکرد استقلال در دو نیمه توضیح داد: کاملاً دو نیمه متفاوت را شاهد بودیم. نیمه اول خیلی بهتر بودیم؛ نمی‌گویم عالی، اما واقعاً خوب بودیم. نه فقط به این دلیل که گل نخوردیم، بلکه به‌طور کلی تیم خوب بازی کرد. اما نیمه دوم بسیار بد بود؛ بی‌انگیزه، بدون میل به بردن و انگار فقط منتظر بودیم بازی تمام شود. این برای استقلال نتیجه خوبی نیست و نیمه دوم اصلاً کیفیت نداشت.

برخی بازیکنان استقلال مثل همیشه نبودند

خیری به عملکرد برخی بازیکنان نیز اشاره کرد و گفت: دو سه بازیکن مانند همیشه نبودند و امیدوارم دلیلش فقط خستگی باشد. صالح حردانی که من همیشه طرفدارش هستم در دفاع عالی بود اما در پاس دادن و بازی‌سازی بسیار ضعیف و بی‌انگیزه عمل کرد. یا مهران احمدی که در بازی‌های گذشته فوق‌العاده نشان داده بود، این بار بسیار معمولی و بدون جنگندگی بازی کرد. انگار بازیکنان تصمیم گرفته بودند جلو نروند و فقط بازی را نگه دارند. البته الوصل چون صعودش قطعی بود، شاید با فشار کمتر بازی می‌کرد، اما استقلال واقعاً ضعیف ظاهر شد و انتظار چنین نمایشی را نداشتم.

وی درباره مشکل تکراری استقلال در خط حمله گفت: همچنان مشکل تمام‌کنندگی داریم و این ایراد تمام نمی‌شود. نمی‌دانم مهاجمان ما چه زمانی این مشکل را حل می‌کنند.

آدان گلر مطمئنی نیست

خیری در بخش دیگری از صحبت‌هایش به عملکرد آنتونیو آدان پرداخت و گفت: آدان در زمان خودش گلر خوبی بود، اما الان از دید من گلر مطمئنی نیست. بزرگترین ضعف او این است که فقط روی خط دروازه می‌ایستد و اصلاً گلر بیرون‌رو نیست. با احترام به مربیان و کارشناسان گلری، باید بگویم گلری که از خط دروازه جدا نمی‌شود، ترسو است. در فوتبال امروز اکثر گلرها خروج از دروازه و پوشش پشت دفاع را بلدند، اما آدان این ویژگی را ندارد. بازی با پای خوبی هم ندارد و نمی‌شود روی او به‌عنوان دفاع آخر حساب کرد.

وی ادامه داد: در بازی با تراکتور چند سیو عالی داشت، کسی منکرش نیست، اما اگر مجموع چند هفته اخیر در لیگ و آسیا را کنار هم بگذاریم، از نظر من گلر قابل اعتمادی نیست. نمی‌گویم ضعیف است، اما دیگر آن گلری که باید باشد نیست. ما سیدحسین حسینی را از دست دادیم و اشتباه کردیم؛ او بسیار قوی‌تر بود.