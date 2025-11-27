سعید دزفولی‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در جریان عملیات اخیر سرشماری حیات‌وحش در منطقه حفاظت‌شده “بوزین و مرخیل”، کارشناسان و محیط‌بانان ما با صحنه‌ای شگفت‌انگیز مواجه شدند. آنها موفق شدند یک قلاده پلنگ مادر را به همراه دو توله بالغش در یک قاب مشاهده کنند.

وی افزود: این خانواده پلنگ در حالی رصد شدند که لاشه یک رأس کل وحشی شکار شده را حمل می‌کردند. این مشاهده میدانی که به صورت اتفاقی رخ داد، سندی محکم بر پویایی زنجیره غذایی و امنیت بالای این زیستگاه است.

دزفولی‌نژاد با اشاره به اینکه پیش از این نیز گزارش‌هایی از حضور پلنگ در این منطقه ثبت شده بود، تصریح کرد: دیدن پلنگ ایرانی به صورت انفرادی سابقه داشته است، اما مشاهده همزمان سه قلاده در کنار هم، آن هم در شرایطی که جمعیت این گربه‌سان ارزشمند در کل کشور با تهدیدات جدی روبروست، یک اتفاق بی‌سابقه و رکوردی ارزشمند برای محیط زیست منطقه محسوب می‌شود.

اهمیت استراتژیک زیستگاه پاوه

مدیرکل محیط زیست استان کرمانشاه، منطقه بوزین و مرخیل را یکی از کلیدی‌ترین پناهگاه‌های حیات‌وحش در غرب ایران دانست و تأکید کرد: ثبت رفتارهای طبیعی این‌چنینی توسط دوربین‌ها و چشمان محیط‌بانان، نشان‌دهنده شرایط مطلوب اکولوژیکی برای بقای گونه‌های نادر است و داده‌های بسیار ارزشمندی را برای تحقیقات علمی و تدوین نقشه‌های حفاظتی آینده در اختیار ما قرار می‌دهد.

گفتنی است؛ منطقه حفاظت‌شده بوزین و مرخیل با مساحتی بالغ بر ۲۳ هزار هکتار در بخش باینگان شهرستان پاوه واقع شده و علاوه بر پلنگ ایرانی، زیستگاه امنی برای گونه‌های منحصربه‌فردی همچون گوزن مینیاتوری (شوکا)، کل و بز و انواع پرندگان شکاری است. این منطقه از سال ۱۳۷۸ تحت مدیریت و حفاظت ویژه قرار دارد.