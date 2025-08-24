تصویربرداری نادر از دو قلاده پلنگ در ارتفاعات فیروزکوه

به گزارش خبرنگار مهر، حسن عباس‌نژاد، بعد از ظهر یکشنبه، در جمع خبرنگاران، از ثبت تصویری نادر از دو قلاده پلنگ در ارتفاعات فیروزکوه خبر داد.

عباس نژاد با اعلام این خبر گفت: طی اجرای طرح‌های احیای آبشخورها در مرتفع‌ترین نقاط طبیعی این منطقه، محیط‌بانان مستقر در پاسگاه انزها موفق به ثبت تصاویر مستقیم از دو قلاده پلنگ شدند.

وی افزود: مشاهده این گونه ارزشمند نشان‌دهنده سلامت و پویایی زیستگاه‌های طبیعی فیروزکوه است و پیش‌تر نیز محیط‌بانان در گشت‌های منظم، موفق به مشاهده و مستندسازی پلنگ در این منطقه شده بودند.

عباس‌نژاد تأکید کرد که حفاظت از زیستگاه‌ها و تأمین امنیت حیات‌وحش، از اولویت‌های اصلی یگان حفاظت محیط‌زیست استان تهران است و تداوم حضور گونه‌های باارزش مانند پلنگ، نتیجه همکاری مستمر نیروهای حفاظتی و مشارکت جوامع محلی به شمار می‌رود.