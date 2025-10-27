علی صدیقی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پس از دریافت گزارش‌های مردمی، تیمی متشکل از نیروهای یگان حفاظت، اعضای انجمن ژیوای پاوه و اهالی روستا به محل اعزام شد و بررسی‌های میدانی نشان داد که منطقه مورد نظر دارای توپوگرافی صخره‌ای و زیستگاهی مناسب برای گونه‌های حیات‌وحش از جمله گراز، کل و بز وحشی است.



وی افزود: با توجه به شواهد موجود و گفت‌وگو با چوپان گله، به نظر می‌رسد که درگیری میان پلنگ و سگ‌های گله – که تعداد آن‌ها چهار قلاده بوده – رخ داده و پلنگ در واکنش به تعقیب و تهدید سگ‌ها، اقدام به دفاع از خود کرده است.



صدیقی‌پور گفت: در جریان این درگیری، یکی از سگ‌ها زخمی شده اما خوشبختانه هیچ‌گونه خسارت جانی یا مالی دیگری گزارش نشده است.



رئیس اداره محیط زیست شهرستان پاوه اظهار داشت: در ادامه این عملیات میدانی، کارشناسان محیط زیست با برگزاری نشست‌های کوتاه در محل، به ارائه توضیحاتی درباره اهمیت پلنگ ایرانی در اکوسیستم منطقه پرداختند.



وی پلنگ ایرانی را یکی از گونه‌های ارزشمند و در معرض تهدید کشور دانست که نقش کلیدی در حفظ تعادل جمعیت گونه‌های دیگر و سلامت زیستگاه‌ها ایفا می‌کند و گفت: متأسفانه در برخی موارد، ترس‌های بی‌پایه و اطلاعات نادرست درباره این گونه باعث بروز تعارضاتی میان انسان و حیات‌وحش می‌شود.



وی تأکید کرد: هدف ما از این پایش، علاوه بر بررسی حادثه، افزایش آگاهی جوامع محلی نسبت به اهمیت حفاظت از گونه‌های در معرض خطر و ترویج همزیستی مسالمت‌آمیز با حیات‌وحش بود و خوشبختانه مردم روستای ساتیاری با نگاهی مسئولانه و طبیعت‌دوستانه، همکاری بسیار خوبی با تیم‌های اعزامی داشتند.



رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان پاوه از تمامی دامداران، کشاورزان و ساکنان مناطق روستایی خواست تا در صورت مشاهده گونه‌های حیات‌وحش، ضمن حفظ آرامش، مراتب را به نزدیک‌ترین پاسگاه محیط‌بانی اطلاع دهند تا اقدامات لازم در راستای حفاظت از این گونه‌های ارزشمند و پیشگیری از بروز خسارات احتمالی انجام شود.



این حادثه بار دیگر اهمیت حفاظت از زیستگاه‌های طبیعی و نقش حیاتی گونه‌هایی چون پلنگ ایرانی را در تعادل اکولوژیکی مناطق کوهستانی غرب کشور یادآور می‌شود. کارشناسان محیط زیست هشدار می‌دهند که تخریب زیستگاه‌ها، شکار بی‌رویه و کاهش منابع غذایی طبیعی، از مهم‌ترین عوامل افزایش تعارضات میان انسان و حیات‌وحش هستند.