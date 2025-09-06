تصویربرداری از یک قلاده پلنگ در فیروزکوه

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن عباس نژاد مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران، بیان داشت: در جریان گشت و پایش محیط‌بانان سر محیط بانی انزها، تصویربرداری از یک قلاده پلنگ در ارتفاعات فیروزکوه به وسیله دوربین تله‌ای انجام شد.

وی افزود: احیا و بازسازی آبشخورها در بلندترین ارتفاعات منطقه نقش مهمی در پایداری زیستگاه‌ها و حضور گونه‌های شاخصی همچون پلنگ ایرانی داشته است.

عباس نژاد با تأکید بر اهمیت حفاظت از این گونه ارزشمند گفت: پیش تر نیز در گشت‌های محیط‌بانان شهرستان فیروزکوه مشاهده و تصویربرداری از پلنگ گزارش شده بود که نشان می‌دهد زیستگاه‌های طبیعی این منطقه همچنان ظرفیت بالایی برای پشتیبانی از حیات وحش دارند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران در پایان خاطرنشان کرد: استمرار اقدامات حفاظتی و همکاری جوامع محلی در حفظ زیستگاه‌ها، تضمینی برای بقای گونه‌های نادری همچون پلنگ ایرانی خواهد بود.