  1. جامعه
  2. محیط زیست
۱۵ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۳۹

تصویربرداری از یک قلاده پلنگ در فیروزکوه

تصویربرداری از یک قلاده پلنگ در فیروزکوه

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران از تصویربرداری موفق محیط‌ بانان فیروزکوه از یک قلاده پلنگ خبر داد و این اتفاق را نشانه‌ ای از وضعیت مطلوب زیستگاه‌ های طبیعی در این منطقه دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن عباس نژاد مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران، بیان داشت: در جریان گشت و پایش محیط‌بانان سر محیط بانی انزها، تصویربرداری از یک قلاده پلنگ در ارتفاعات فیروزکوه به وسیله دوربین تله‌ای انجام شد.

وی افزود: احیا و بازسازی آبشخورها در بلندترین ارتفاعات منطقه نقش مهمی در پایداری زیستگاه‌ها و حضور گونه‌های شاخصی همچون پلنگ ایرانی داشته است.

عباس نژاد با تأکید بر اهمیت حفاظت از این گونه ارزشمند گفت: پیش تر نیز در گشت‌های محیط‌بانان شهرستان فیروزکوه مشاهده و تصویربرداری از پلنگ گزارش شده بود که نشان می‌دهد زیستگاه‌های طبیعی این منطقه همچنان ظرفیت بالایی برای پشتیبانی از حیات وحش دارند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران در پایان خاطرنشان کرد: استمرار اقدامات حفاظتی و همکاری جوامع محلی در حفظ زیستگاه‌ها، تضمینی برای بقای گونه‌های نادری همچون پلنگ ایرانی خواهد بود.

کد خبر 6580879

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها