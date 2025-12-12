به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پاسدار مهدی لطفی روز جمعه با اشاره به برگزاری هجدهمین جشنواره ملی حضرت علی اکبر (ع) جوان سرباز گفت: این جشنواره از اول آذر ماه سال جاری برگزار شده و در محورهای مذکور مورد داوری قرار می‌گیرد و از نفرات منتخب طی مراحل لازم اسناد و مدارک دریافت گردیده و استعلامات لازم انجام شده است.

وی تصریح کرد: شرایط عمومی سربازان منتخب در تمامی محورها داشتن حسن شهرت در بین همکاران، دارا بودن نظم و انضباط مشهود و مثال‌زدنی و اهتمام داشتن به فرایض و احکام دینی می‌باشد.

دبیر جشنواره جوان سرباز سپاه عاشورا ادامه داد: به منتخبین جشنواره تندیس و لوح تقدیر به همراه هدایایی به رسم یادبود اهدا خواهد شد و افراد منتخب به ستاد کل سپاه جهت بررسی در بخش کشوری معرفی و در صورت کسب رتبه جهت رقابت در ستاد کل نیروهای مسلح مورد داوری قرار خواهند گرفت.

وی بیان کرد: امیدوارم سپاه عاشورا طبق سنوات قبل بتواند نمرات و رتبه‌های خوبی را کسب نموده و باعث افتخار رهبر عزیزمان و مردم شریف استان باشد.