سرهنگ ستیزه: وحدت شیعه و سنی سرمایه بزرگ منطقه است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد علی ستیزه ظهر پنجشنبه در مراسم اختتامیه رویداد رسانه‌ای استانی «روایت وحدت» که با حضور جمعی از مسئولان، علما، فعالان رسانه‌ای و خبرنگاران شیعه و اهل سنت در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان تالش برگزار شد، ضمن تبریک هفته بسیج و قدردانی از حضور اصحاب رسانه و مسئولان محلی، بر اهمیت نقش رسانه‌ها در تقویت روحیه بسیجی و مقابله با شایعات و جنگ ترکیبی دشمن تأکید کرد.

وی با اشاره به تاریخچه تشکیل بسیج به فرمان حضرت امام خمینی (ره) گفت: بسیج مولود انقلاب و یادگار امام است که با پشتوانه مردمی شکل گرفت و در دوران دفاع مقدس به اوج فعالیت و رشد رسید.

فرمانده سپاه ناحیه تالش با اشاره به اینکه تالش ۵۲ شهید بسیجی، بیش از پنج هزار رزمنده دفاع مقدس، هزار جانباز و ۲۸۶ شهید دوران جنگ تحمیلی را تقدیم انقلاب کرده است افزود: این افتخارات نشان‌دهنده جایگاه والای بسیج در این منطقه است.

وی با بیان اینکه امروز صحنه نبرد پیچیده دشمن در حوزه جنگ شناختی و هیبریدی است، اظهار داشت: دشمن از ابزارهای مختلف برای تخریب ذهن و ادراک جامعه استفاده می‌کند و رسانه‌ها باید با افزایش بینش و آگاهی، نقشه‌های دشمن را خنثی کنند.

ستیزه شایعه‌سازی را یکی از ابزارهای اصلی دشمن دانست و گفت: شایعه مانند دود است که سریع فضا را آلوده می‌کند و در جایی رشد می‌کند که خبر و محتوا کم باشد. بنابراین اصحاب رسانه باید با تولید روایت‌های صحیح و اثرگذار، مانع از نفوذ شایعات شوند.

وی همچنین بر ضرورت کنشگری رسانه‌ای در فضای مجازی تأکید کرد و افزود: رسانه‌ها باید در حوزه فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی روحیه و رفتار بسیجی را تبیین کنند و در فضای مجازی اثرگذار باشند.

فرمانده سپاه ناحیه تالش در پایان با اشاره به حضور علمای شیعه و اهل سنت، شهرداران و مسئولان محلی در این مراسم، وحدت و همدلی موجود در منطقه را سرمایه‌ای ارزشمند دانست و گفت: گفتمان ما مشترک است؛ گفتمان مقاومت، عدالت‌محوری، مبارزه با فساد و خدمت بی‌منت به مردم.