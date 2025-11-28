نخستین مرکز آزمون تصادفات ایران در آستانه افتتاح

به گزارش خبرنگار مهر، سال‌ها نبود یک مرکز تخصصی برای آزمون تصادفات در ایران، یکی از مهم‌ترین چالش‌های حوزه ایمنی حمل‌ونقل بود؛ خلائی که باعث می‌شد نمونه‌های خودرو برای انجام تست‌های ایمنی به خارج از کشور ارسال شود.

این روند نه‌تنها هزینه‌های سنگینی به تولیدکنندگان تحمیل می‌کرد، بلکه فرآیند ارتقای ایمنی را کند و وابسته می‌ساخت؛ وابستگی‌ای که نتیجه آن را در جاده‌ها با حوادث مرگبار می‌دیدیم.

با حضور رئیس پلیس راهور فراجا در مراسم بازدید از نخستین مرکز آزمون تصادفات ایران، ورق برگشت؛ مرکزی که به‌زودی با حضور رئیس‌جمهور افتتاح می‌شود و قرار است رویکرد ایمنی خودرو در کشور را متحول کند.

۹۰ درصد تصادفات خطای انسانی؛ اما مرگ‌ها از ضعف خودروهاست

سردار سید تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا، در حاشیه این بازدید با بیان اینکه «۹۰ درصد تصادفات ناشی از خطای انسانی است» گفت: اما آسیب‌ها و تلفات ناشی از این حوادث، به دلیل ضعف استانداردهای ایمنی خودروها بسیار بالاست. در صحنه‌هایی که انتظار می‌رود یک نفر مجروح شود، چندین نفر جان می‌بازند.

به باور وی حتی اگر خطای انسانی اجتناب‌ناپذیر باشد، خودروی استاندارد می‌تواند آن خطا را جبران کند؛ همان چیزی که سال‌ها در صنعت خودروی ایران غایب بوده است.

مرکز آزمون تصادف؛ پایان تولید خودرو بدون تست ایمنی

با افتتاح این مرکز، ایران صاحب آزمایشگاهی می‌شود که همه مراحل تست‌های استاندارد از ضربه جانبی و برخورد روبه‌رو گرفته تا ارزیابی استحکام بدنه را به‌صورت داخلی با مانکن‌های سنسور دار شبیه ساز آناتومی بدن انسان (زنانه و مردانه) انجام می‌دهد.

سردار حسینی تأکید کرد: خودروهایی که این آزمون‌ها را پاس نکنند، اجازه تولید و شماره‌گذاری نخواهند داشت. هیچ ملاحظه‌ای بالاتر از جان مردم پذیرفته نیست.

به گفته وی، در فرآیند تولید نیز خودروها به صورت تصادفی نمونه‌برداری و تست می‌شوند؛ یعنی ایمنی نه‌فقط در مرحله طراحی، بلکه در مرحله تولید هم پایش می‌شود.