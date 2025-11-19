سردار سید تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا، در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره وضعیت توقیف و تردد موتورسیکلتهای سنگین توضیح داد و اظهار داشت: موتورهای سنگین در کشور به دو دسته تقسیم میشوند؛ گروه نخست، موتورهایی هستند که اساساً بهصورت قاچاق وارد شدهاند و ورودشان به کشور قانونی نیست. گروه دوم، موتورهایی هستند که از مبادی رسمی وارد شدهاند و قاچاق محسوب نمیشوند.
وی افزود: با وجود این تفکیک، طبق مصوبه شاک، تردد هر نوع موتورسیکلت سنگین در معابر عمومی ممنوع است؛ مگر در پیستها یا مأموریتهای ورزشی. بنابراین پلیس نیز بر همین اساس با تردد این وسایل برخورد میکند.
سردار حسینی با اشاره به نحوه برخورد پلیس با موتورسیکلتهای قاچاق گفت: موتورهایی که جزو اقلام قاچاق باشند به پلیس امنیت اقتصادی تحویل داده میشوند. پس از طی مراحل قانونی و پرداخت جریمهها، با اخذ تعهد از مالک مبنی بر عدم تردد در معابر عمومی، موتور بازگردانده میشود.
رئیس پلیس راهور فراجا همچنین از بررسی موضوع شمارهگذاری موتورهای سنگین مجاز خبر داد و تأکید کرد: نظر ما بهعنوان پلیس تخصصی با این موضوع موافق است. معتقدیم موتورهای سنگینی که از مسیر قانونی وارد شدهاند باید شمارهگذاری و پلاک شوند تا هویتدار شده و قابل رصد و پیگیری باشند و این موضوع توسط پلیس راهور در دست بررسی کارشناسی است.
