جلایر: ۴۵۳ دستگاه غیرمجاز استخراج رمزدارایی در فارس کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا جلایر با تشریح آخرین وضعیت مقابله با استخراج غیرمجاز رمز دارایی گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۴۵۳ دستگاه غیرمجاز استخراج رمز دارایی که فاقد مجوزهای قانونی بوده و بهصورت غیرمجاز از انرژی برق استفاده میکردند، از ۷۰ مرکز غیرمجاز در شهرستانهای حوزه فعالیت این شرکت کشف و جمعآوری شده است.
وی با تأکید بر تداوم برخورد جدی با این پدیده ادامه داد: شناسایی و کشف مراکز غیرمجاز استخراج رمز دارایی در استان فارس با جدیت در حال انجام است و در همین راستا، سامانه پیامکی «۳۰۰۰۵۱۲۱» بهمنظور تسهیل دریافت گزارشهای مردمی راهاندازی شده است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان فارس افزود: مردم استان فارس میتوانند از طریق ارسال پیامک به این سامانه، مراکز غیرمجاز استخراج رمز دارایی را گزارش دهند و مطابق دستورالعمل وزارت نیرو از پاداش ریالی تعیینشده بهرهمند شوند.
جلایر با اشاره به مضرات استخراج غیرمجاز رمز دارایی گفت: این فعالیت غیرقانونی با تحمیل بار اضافی به شبکه برق، موجب نوسان، افت ولتاژ و بروز مشکلات بهرهبرداری در شبکه میشود که در نهایت مشترکان و شهروندان را با اختلال در تأمین برق مواجه میکند.
وی همچنین به عواقب قانونی این تخلف اشاره کرد و گفت: استفاده غیرقانونی از برق برای استخراج رمز دارایی علاوه بر قطع انشعاب، جریمههای سنگین در پی دارد و متخلفان علاوه بر جبران خسارت وارده به شبکه برق، با پیگرد قضائی و مجازات قانونی روبهرو خواهند شد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان فارس در ادامه از امحای یکهزار دستگاه غیرمجاز استخراج رمز دارایی از ابتدای سال جاری تاکنون در استان فارس خبر داد و افزود: امحای این دستگاهها با هدف جلوگیری از بازگشت دوباره آنها به چرخه استخراج غیرمجاز، حفظ پایداری شبکه برق، جلوگیری از هدر رفت انرژی و تأمین رفاه عمومی بهطور جدی دنبال میشود.
جلایر در پایان تصریح کرد: استخراج غیرقانونی رمز دارایی علاوه بر تهدید منافع ملی، پایداری شبکه برق را نیز به خطر میاندازد و از اینرو با همکاری دستگاههای قضائی، انتظامی و امنیتی، برخورد قاطع و مستمر با متخلفان ادامه خواهد داشت.
نظر شما