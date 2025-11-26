رضاییان: نمی توانند من را از چشم هواداران بیندازند

به گزارش خبرنگار مهر، رامین رضائیان در پایان بازی با تیم فوتبال الوصل امارات در هفته پنجم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ گفت: نزدیک به یک سال و سه چهار ماه است که در خدمت باشگاه بزرگ استقلال هستم و همیشه با تعصب و غیرت برای این تیم بازی کرده‌ام. در روزهای سخت کنار استقلال بودم و جانم را برای این تیم گذاشته‌ام.

وی با اشاره به شرایط فصل جاری افزود: امسال تنها در دو مسابقه مقابل تراکتور و ذوب‌آهن به میدان رفتم و بازی‌هایی که می‌خواستم را انجام ندادم. طبیعی است که از این وضعیت راضی نباشم، اما یاد گرفته‌ام که فوتبال روزهای خوب و بد دارد. با این حال مهم‌ترین موضوع این است که تیم را به‌هم نریزم و همیشه با تمام توان تمرین می‌کنم. اولین نفر در تمرین حاضر می‌شوم و آخرین نفر زمین را ترک می‌کنم.

رضائیان تأکید کرد: گاهی برخی حواشی برایم ساخته می‌شود تا مرا از چشم هواداران بیندازند، اما این اتفاق شدنی نیست، چون همیشه برای استقلال سنگ تمام گذاشته‌ام. به هر دلیلی که بازی نکنم، ناراحتی‌ام طبیعی است، اما هیچ‌گاه برای استقلال حاشیه درست نمی‌کنم و تا روز آخر می‌جنگم. من یک جنگجو هستم.

بازیکن استقلال درباره عملکردش پس از بازگشت به ترکیب تیم گفت: بعد از حدود ۵۰ روز بازی کردم و برای یک فوتبالیست که در شرایط مسابقه نیست؛ سخت است به فرم ایده‌آل برسد. با این حال در ۱۲۰ دقیقه تلاش کردم وظایف تاکتیکی را که سرمربی محترم از من خواسته بود، انجام دهم.

رضائیان در ادامه درباره حواشی مربوط به تعویض او توضیح داد: در پایان بازی صحبت‌هایی مطرح شد. من را صدا زدند تا وارد زمین شوم، اما یک ناهماهنگی به وجود آمد و سپس گفتند دوباره برای ورود گرم کنم. پس از گرم کردن وارد زمین شدم. فقط خواستم این موضوع را برای هواداران عزیز توضیح داده باشم.

وی ضمن اشاره به فشارهای اخیر گفت: در روزهای سختی قرار دارم، اما مطمئنم از این شرایط عبور می‌کنم. هواداران استقلال لایق بهترین‌ها هستند و سال‌ها سختی کشیده‌اند. امیدوارم در ادامه راه اتفاقات خوبی برای تیم رقم بخورد.

رضائیان در پایان تصریح کرد: از رسانه‌ها تشکر می‌کنم و همیشه قدردان زحمات آنها بوده‌ام. تنها خواهشم این است که مطالب را صادقانه و درست منتشر کنید. خبرهایی مانند اینکه رامین زودتر زمین را ترک کرد یا رامین سرمربی را آنفالو کرد؛ واقعیت ندارند و زیبنده رسانه فوتبال نیست. شما بخشی مهم از فوتبال هستید و بدون شما این رشته معنایی ندارد.

*فرزانه صفایی شاد