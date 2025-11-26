به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال استقلال ایران و الوصل امارات در هفته پنجم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲، شامگاه چهارشنبه ۵ آذر در ورزشگاه شهدای شهر قدس به مصاف هم رفتند. این دیدار در نهایت با تساوی یک بر یک به پایان رسید و باعث شد آبی‌ها دو امتیاز مهم در مسیر صعود به مرحله حذفی را از دست بدهند.

در پایان مسابقه، هواداران استقلال از عملکرد بازیکنان تیم خود بسیار ناراضی بودند. زمانی که بازیکنان برای دلجویی به سمت سکوها رفتند، برخی از هواداران با پرتاب بطری آب به استقبال آنها رفتند؛ اتفاقی که موجب شد بازیکنان استقلال بلافاصله زمین را ترک کرده و راهی رختکن شوند.