۵ آذر ۱۴۰۴، ۲۲:۴۲

ناراحتی هواداران استقلال از بازیکنان/ بطری آب سهم آبی‌ها شد

در پایان دیدار تیم های فوتبال استقلال ایران و الوصل امارات هواداران استقلال به شدت از عملکرد بازیکنان تیم خود ناراضی بودند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال استقلال ایران و الوصل امارات در هفته پنجم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲، شامگاه چهارشنبه ۵ آذر در ورزشگاه شهدای شهر قدس به مصاف هم رفتند. این دیدار در نهایت با تساوی یک بر یک به پایان رسید و باعث شد آبی‌ها دو امتیاز مهم در مسیر صعود به مرحله حذفی را از دست بدهند.

در پایان مسابقه، هواداران استقلال از عملکرد بازیکنان تیم خود بسیار ناراضی بودند. زمانی که بازیکنان برای دلجویی به سمت سکوها رفتند، برخی از هواداران با پرتاب بطری آب به استقبال آنها رفتند؛ اتفاقی که موجب شد بازیکنان استقلال بلافاصله زمین را ترک کرده و راهی رختکن شوند.

    • اخراج ساپی IR ۲۳:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۵
      42 30
      پاسخ
      لیاقت پیراهن استقلال ندارن...اولین اخراجی تونیم فصل ساپینتو
    • IR ۰۰:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۶
      40 4
      پاسخ
      اینا لیاقت ندارند که توی سرما و گرما میرید ورزشگاه اخرشم مجبورید بطری پرتاپ‌کنید
    • محسن IR ۰۰:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۶
      40 9
      پاسخ
      مقصر اصلی ساپینتو و کنکاش هستند که به آقاسی و رضاییان و اسلامی بازی نمیدهند. ساپینتوی بی دانش چرا بجای ازادی اسلامی رو نیاورد
    • IR ۰۴:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۶
      20 4
      پاسخ
      این بازیکنان بعد از گل اول زدن فکر کردن بازی دیگه تموم شده بعدش از دروازه سوم استفاده کنن بهتر تا این دروازه که دیگه همه چیزش تموم شده باید الان با بچه‌اش تو خونه بازی کنه نه دروازه استقلال باشه
    • علیرضا IR ۰۷:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۶
      16 2
      پاسخ
      فعلا فوتبال برا برخی از این بازیکنها خوب شده . پولهایی دارند می‌گیرند که تو خواب هم نمی‌دیدند. بدبختیش هم مونده برا هوادار. بابا ول کنید دیگه دنبال این فوتبال را شما که یه لقمه نون گیرتون نمیاد بخورید
    • بنده خدا IR ۱۱:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۶
      15 12
      پاسخ
      استقلال حتی با گل آفساید هم نتونست جلوی الوصل موفق بشه ،بنده خدا ها رو چند ساعت چرخون ند تا عصبیشون کنند مکتب استقلال همینه سطح تمیت رو نرسون به سطح بالا بلکه سعی کن حریفتو بیاری پایین .
    • پیمان IR ۱۱:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۶
      11 8
      پاسخ
      آقا من به انواع یک استقلالی میگم هرکسی که ناراحت میشه بشه من همون اول گفتم الآنم میگم استقلال امسال هم هیچی نمیشیم فقط میگیم دو ستاره داریم ولی تو آسیا دو هم به دستوپامیزنیم که صعود کنیم
      • IR ۰۶:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۷
        7 1
        همین دو ستاره حسرت یک قرن شماست ، و حالا فقط حضور در آسیا شده حسرت دوباره تون
    • فرهنگ IR ۱۳:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۶
      15 10
      پاسخ
      استقلال فکر می کرداین هم تیم خلخال است که داور یک اخراجی و یک پنالتی برایشان بگیرد و برنده شوند .
    • IR ۱۳:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۶
      4 0
      پاسخ
      سلام وقتی پول بیحساب و کتاب بگیریند نتیجش هم میشه بی انگیزه و بی تعصب بازی کردن در دوران نه چندان گذشته بازیکنان یکصدم دریافتی بازیکنان جدید را میگرفتند ولی به عشق هواداران و ایران بازی میکردند و نتیجه مطلوب میگرفتند چون ملاک عمل پول نبود ولی به نظر میداد که با ساپینتو استقلال راه به جایی نمیبرد و مجبور خواهیم شد سرمربی ایرانی بیاوریم چون بعضی از بازیکنان در حد و اندازه استقلال نیستند و بازیکنان بیکیفیت خارجی با وساطت دلالها به استقلال تحمیل شدند و پول بیت المال به هدر رفت پای مجلس هم باز شد
    • یاور IR ۲۰:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۶
      2 0
      پاسخ
      سلام ای کاش هوادار ها دو ماه برای تشویق نرن استادیوم تا بازیکنانی مثل آزادی بفهمن که استقلال جای اون نیست فقط به خاطر دلال حرفه ای خودش بزور جا زده و مفت پول میگیره
    • علیرضا جهانشاهی IR ۲۲:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۶
      3 0
      پاسخ
      حالا فکر کن دربی پرسپولیس چیکارتون بکنه اوسماره دیگه😂😂😂😂
    • محمد IR ۰۰:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۷
      6 0
      پاسخ
      چرا بعداز زدن گل عقب نشست چر ا مثل سپاهان بازی نمیکنه حقش باخت بود نه مساوی مربی ترسو دارم بازیکنان بی اراده دارم باید همشون تنبیه شوند
    • IR ۰۶:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۷
      0 8
      پاسخ
      مراقب جنگ روانی باشید ، همیشه قبل دربی همین کارو میکنن پرسپولیسی ها
    • علی GB ۰۸:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۷
      0 0
      پاسخ
      به هر حال باخت سنگین استقلال بیشتر هواداران را اذیت کرد تا خود بازیکنان ومن هوادار براین باور بودم که استقلال برای انتقام هم که شده بازی را میبرد حال بایک گل ولی گویا قضیه برعکس شدواستقلال توپ ومیدون داد به الوصل
    • جمال نثاری IR ۰۹:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۷
      1 0
      پاسخ
      استقلال مشکل مربی وضعف مربی دارد کدام مربی پرتقالی موفق بود مورایس یا اولی ویرا یا کیروش

