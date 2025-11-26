میرال: استقلال انرژی زیادی از ما گرفت/ در نیمه دوم بهتر بودیم

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود میرال در نشست خبری پس از دیدار با تیم فوتبال استقلال ایران در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ اظهار داشت: بازی سختی بود و استقلال بیش از آنچه انتظار داشتیم از ما انرژی گرفت. بازیکنان ما دوندگی بسیار خوبی داشتند. استقلال در نیمه اول بهتر از ما ظاهر شد اما در نیمه دوم با تحلیل و آنالیز شرایط، عملکرد بهتری ارائه دادیم.

او ادامه داد: کسب یک امتیاز از این مسابقه برای ما ارزشمند بود و همین نتیجه برای حفظ صدرنشینی‌مان در گروه کافی محسوب می‌شود. حالا فرصت داریم تیم را بازیابی کنیم و برای دیدارهای پیش‌رو آماده شویم.

سرمربی الوصل افزود: بازی دشواری بود، مخصوصاً در نیمه اول که گل خوردیم. استقلال ساختار دفاعی منظمی داشت و ایجاد موقعیت برای ما آسان نبود. با این حال، همان یک امتیاز هم اهمیت زیادی داشت زیرا اجازه داد جایگاهمان را در جدول حفظ کنیم.

سرمربی الوصل درباره دیر رسیدن اتوبوس تیمش به ورزشگاه شهدای شهر قدس توضیح داد: حدود ۵۰ دقیقه طول کشید تا از هتل به ورزشگاه برسیم. مشخص نبود مشکل از افسر پلیس بود یا راننده اتوبوس، اما وقتی مسیر را روی نقشه بررسی کردیم فهمیدیم که اشتباه رفته‌اند. روز قبل مسیر مستقیم و بدون مشکل بود. در این میان لازم می‌دانم از سرمربی استقلال هم تشکر کنم؛ رفتار حرفه‌ای داشت و فوتبال فقط به توپ‌زدن و تکل‌زدن محدود نمی‌شود.

میرال درباره مقایسه این مسابقه با پیروزی ۷ بر یک الوصل در بازی رفت نیز گفت: من در آن بازی سرمربی الوصل نبودم و تنها سه مسابقه است که هدایت تیم را بر عهده دارم. در این مدت ۱۱ بازیکن به دلایل مختلف از جمله بیماری و حضور در تیم ملی در اختیارمان نبودند. دیروز هم متوجه شدیم یکی از بازیکنان‌مان خواهرش را از دست داده است که به او تسلیت می‌گویم. استقلال تیمی قدرتمند با هوادارانی کم‌نظیر است و اینکه در یک مسابقه نتیجه سنگینی رقم خورده، لزوماً معنای خاصی ندارد.