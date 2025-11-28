عدم تخصیص ارز و کاهش تولید شیر خشک

به گزارش خبرنگار مهر، کالاهای اساسی اعم از دارو، محصولات کشاورزی، تجهیزات پزشکی، مواد اولیه شیر خشک کودک از جمله اقلامی است که با ارز ترجیحی تأمین می‌شود. کسری بودجه دولت، سهم ارزی این کالاها را در قانون بودجه ۱۴۰۴ نسبت به سنوات گذشته کاهش داد. این کاهش منجر به بحران نهاده‌های دامی در صنعت دامپروری، کاهش تولید شیر خشک کودک و… شده است.

سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران در این هفته عنوان کرده بود، از ابتدای سال جاری تا ۵ آذر ماه، ۳۷ میلیون دلار برای واردات شیر خشک تأمین ارز صورت گرفته است که رشد ۶۸ درصدی را نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد.

اصغر بالسینی افزوده بود، علاوه بر این، بانک مرکزی در سرفصل دیگری، تأمین ارز برای مواد اولیه کارخانه‌های شیر خشک نیز داشته است. در واقع، طی این مدت، ۳۰۳ میلیون دلار برای واردات مواد اولیه غذا، شیر خشک و مکمل صورت گرفته است که رشد ۳۵ درصدی را نشان می‌دهد.

این تأمین ارز در حالی است که تولیدکنندگان شیر خشک نوزاد از کاهش تولید در مهر و آبان خبر می‌دهند.

هانی تحویل زاده، رئیس انجمن تولیدکنندگان شیر خشک کودک با بیان اینکه دو کارخانه از ۵ واحد تولیدی شیر خشک کودک به دلیل نداشتن مواد اولیه تعطیل هستند به خبرنگار مهر گفت: از ابتدا سال جاری تا ۵ آذر ماه فقط ۳۷ میلیون دلار به واردات مواد اولیه شیر خشک کودک اختصاص یافته است. این نشان می‌دهد فقط ۱۶ درصد ارز مورد نیاز این صنف تأمین شده است.

وی تاکید کرد: تولیدکنندگان شیر خشک نوزاد به ۲۵۰ میلیون دلار ارز نیاز دارند تا نیاز بازار پوشش داده شود.

تحویل زاده با اشاره به سخنان این مسئول دولتی مبنی بر تخصیص ۳۰۳ میلیون دلار به مواد اولیه غذا، شیر خشک کودک و مکمل و رشد ۳۵ درصدی آن، افزود: این عدد به این معنا است، ارزی که باید برای واردات مواد اولیه شیر خشک نوزاد اختصاص می‌یافت بخش زیادی از آن به مواد اولیه مواد غذایی و مکمل‌ها تخصیص یافته است.

رئیس انجمن تولیدکنندگان شیر خشک کودک با بیان اینکه ارز مورد نیاز این کالای اساسی تأمین نشده است، اظهار کرد: بر اساس اینکه دو کارخانه از ۵ کارخانه تولیدی کشور به دلیل عدم تأمین مواد اولیه از چرخه فعالیت خارج شده‌اند، تولید شیر خشک کودک از مهر ماه روند نزولی دارد و پیش‌بینی می‌شود حدود یک میلیون قوطی کاهش تولید را در این محصول شاهد باشیم.