۴۴.۴ میلیارد دلار ارز واردات تامین شد

به گزارش خبرگزاری مهر، از ابتدای سال جاری تا ۷ دی ماه در مجموع ۴۴ میلیارد و ۴۸۷ میلیون دلار برای نیازهای مختلف وارداتی کشور توسط بانک مرکزی تأمین ارز انجام شده است که بیش از ۹.۵ میلیارد دلار مربوط کالاهای اساسی و دارو است.



بنا بر اعلام بانک مرکزی از این میزان، ۹ میلیارد و ۵۶۵ میلیون دلار به واردات کالاهای اساسی و دارو شامل ۷ میلیارد و ۳۷۴ میلیون دلار برای نهاده‌ها و بخش کشاورزی و ۲ میلیارد و ۱۹۱ میلیون دلار برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته است.



علاوه بر این، یک میلیارد و ۳۵۷ میلیون دلار برای تقویت ذخایر راهبردی کشور پرداخت شده است.



بر اساس این گزارش ۳۲ میلیارد و ۴۸۰ میلیون دلار نیز به واردات کالاهای تجاری و بازرگانی به شرح زیر اختصاص یافته است.



• صنایع حمل‌ونقل و خودرو: ۶ میلیارد و ۴۸۵ میلیون دلار

• صنایع تجهیزات برق و الکترونیک: ۴ میلیارد و ۶۲۰ میلیون دلار

• ماشین‌آلات و تجهیزات تولید: ۳ میلیارد و ۹۱۶ میلیون دلار

• صنایع شیمیایی و پلیمری: ۳ میلیارد و ۲۹۵ میلیون دلار

• صنایع معدنی: ۲ میلیارد و ۲۲۷ میلیون دلار

• منسوجات و پوشاک: ۸۳۵ میلیون دلار

• سایر صنایع: ۱۱ میلیارد و ۱۰۲ میلیون دلار



همچنین در سرفصل خدمات از جمله ارز مسافرتی، دانشجویی و درمانی هم یک میلیارد و ۸۵ میلیون دلار ارز تأمین شده است.