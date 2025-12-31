  1. اقتصاد
  2. بانک و بیمه وبورس
۱۰ دی ۱۴۰۴، ۱۶:۲۵

۴۴.۴ میلیارد دلار ارز واردات تامین شد

۴۴.۴ میلیارد دلار ارز واردات تامین شد

از ابتدای امسال تا ۷ دی ماه ۴۴ میلیارد و ۴۸۷ میلیون دلار برای نیازهای مختلف وارداتی کشور توسط بانک مرکزی تأمین ارز انجام شده است که بیش از ۹.۵ میلیارد دلار مربوط به کالاهای اساسی و دارو است.

به گزارش خبرگزاری مهر، از ابتدای سال جاری تا ۷ دی ماه در مجموع ۴۴ میلیارد و ۴۸۷ میلیون دلار برای نیازهای مختلف وارداتی کشور توسط بانک مرکزی تأمین ارز انجام شده است که بیش از ۹.۵ میلیارد دلار مربوط کالاهای اساسی و دارو است.

1


بنا بر اعلام بانک مرکزی از این میزان، ۹ میلیارد و ۵۶۵ میلیون دلار به واردات کالاهای اساسی و دارو شامل ۷ میلیارد و ۳۷۴ میلیون دلار برای نهاده‌ها و بخش کشاورزی و ۲ میلیارد و ۱۹۱ میلیون دلار برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته است.

2


علاوه بر این، یک میلیارد و ۳۵۷ میلیون دلار برای تقویت ذخایر راهبردی کشور پرداخت شده است.

بر اساس این گزارش ۳۲ میلیارد و ۴۸۰ میلیون دلار نیز به واردات کالاهای تجاری و بازرگانی به شرح زیر اختصاص یافته است.

• صنایع حمل‌ونقل و خودرو: ۶ میلیارد و ۴۸۵ میلیون دلار
• صنایع تجهیزات برق و الکترونیک: ۴ میلیارد و ۶۲۰ میلیون دلار
• ماشین‌آلات و تجهیزات تولید: ۳ میلیارد و ۹۱۶ میلیون دلار
• صنایع شیمیایی و پلیمری: ۳ میلیارد و ۲۹۵ میلیون دلار
• صنایع معدنی: ۲ میلیارد و ۲۲۷ میلیون دلار
• منسوجات و پوشاک: ۸۳۵ میلیون دلار
• سایر صنایع: ۱۱ میلیارد و ۱۰۲ میلیون دلار

3


همچنین در سرفصل خدمات از جمله ارز مسافرتی، دانشجویی و درمانی هم یک میلیارد و ۸۵ میلیون دلار ارز تأمین شده است.

کد خبر 6708847
فاطمه امیر احمدی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها