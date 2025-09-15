به گزارش خبرنگار مهر، شیر خام دارای یارانه بوده و محصولات لبنی تولید شده از آن باید در بازار داخل و با قیمت مناسب توزیع شود. اما در حدود ۵ ماهه نخست سال، لبنیات در برخی مقاطع، روزانه و در بعضی مقاطع هم ماهانه بین ۵ تا ۱۵ درصد افزایش می‌یافت.

بنا بر گفته تولیدکنندگان این صنعت آنها مجوز افزایش ۳۰ درصدی را داشته و بیش از این عدد افزایش قیمت اعمال نکرده‌اند.

اما فعالان صنعت لبنیات بسیار زیرکانه این ۳۰ درصد را در چند نوبت افزایش دادند. به این ترتیب ۳۰ درصد نه از قیمت پایه ابتدا سال که در هر نوبت با قیمت جدید تغییر یافته، انجام شده است. در نتیجه این شیوه نرخ لبنیات به جایی رسید که بسیاری از خانواده‌ها فرآورده‌های لبنی را از سبد غذایی خود حذف یا به حداقل رسانده‌اند.

کاهش قدرت خرید خانواده‌های ایرانی و افت بازار تقاضا چند سالی است که این محصول یارانه دار را راهی بازارهای جهانی نه در قالب محصول نهایی با ارزش افزوده بالا که به شکل شیر خشک صنعتی کرده است.

بنا بر گزارش انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی صادرات لبنیات در تیر ۱۴۰۴ مجموعاً ۲۴۶ هزار و ۷۷۸ تن به ارزش ۴۰۸.۱ میلیون دلار بوده است.

این آمار نسبت به تیر ۱۴۰۳ که ۱۹۳ هزار و ۲۰ تن به ارزش ۲۹۹.۳ میلیون دلار بود ۲۸ درصد رشد در حجم و ۳۶ درصد رشد در ارزش صادرات داشته است.

عراق با ۱۳۴ هزار تن به ارزش ۱۵۸ میلیون دلار ۵۴ درصد از حجم صادرات، ۳۹ درصد از ارزش صادرات نخستین مقصد صادرات لبنیات ایران به شمار می‌رود.

پس از آن پاکستان با ۳۷ هزار و ۳۳۷ تن به ارزش ۴۹.۵ میلیون دلار در رتبه دوم و افغانستان با ۱۱ هزار تن در رتبه سوم بر حسب وزن صادرات و کشور روسیه با ۴۱.۸ میلیون دلار در رتبه سوم بر حسب ارزش صادرات قرار دارند.

بنا بر گزارش این انجمن، ۳ محصول نخست صادراتی در ۴ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۴ بر حسب وزن به ترتیب شیر خشک صنعتی با ۶۹ هزار و ۱۸۸ تن و ۳۲ درصد از حجم صادرات، دوغ و کفیر با ۴۸ هزار و ۱۷۵ تن و ۲۰ درصد از حجم صادرات و نیز پنیر با ۳۹ هزار و ۴۵۷ تن و ۱۶ درصد از حجم صادرات بیشترین محصولات صادراتی صنعت لبنیات کشور به شمار می‌روند.