  1. استانها
  2. اصفهان
۷ آذر ۱۴۰۴، ۸:۴۳

شکارچی متخلف با شلیک چهارپاره بازوی محیط‌بان فریدونشهر را شکست

شکارچی متخلف با شلیک چهارپاره بازوی محیط‌بان فریدونشهر را شکست

اصفهان- شکارچی متخلف در منطقه شکار ممنوع ستبله فریدونشهر با شلیک مستقیم به محیط‌بان، او را مجروح و راهی بیمارستان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در جریان عملیات یگان حفاظت محیط زیست استان اصفهان برای دستگیری یک شکارچی غیرمجاز در منطقه شکار ممنوع ستبله فریدونشهر در سه‌شنبه گذشته، محیط‌بان علی بهشتی‌نژاد هدف شلیک مستقیم قرار گرفت و دچار جراحت سنگین شد.

به گفته رضا نامدار فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان، شکارچی متخلف با شلیک فشنگ چهارپاره از فاصله نزدیک به سمت محیط‌بان موجب شکستگی بازوی راست وی شد.

وی افزود: خوشبختانه وضعیت عمومی محیط‌بان مجروح مساعد گزارش شده و ساچمه‌ها به نقاط حیاتی بدن اصابت نکرده‌اند.

شکارچی متخلف با شلیک چهارپاره بازوی محیط‌بان فریدونشهر را شکست

فرمانده یگان حفاظت محیط‌زیست استان اصفهان خاطرنشان کرد: شکارچی متخلف پس از حادثه متواری شده و پرونده وی هم‌اکنون توسط واحدهای اطلاعاتی و انتظامی در حال پیگیری است.

کد خبر 6670529

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۴:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۷
      1 0
      پاسخ
      چرا محیط بانان را مجهز نمیکنند؟ شکارچی هر غلطی دلش بخواد میکنه، محیط بان باید بدون نگرانی و با پشتیبانی قضایی و حقوقی بتواند از خودش دفاع کند

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها