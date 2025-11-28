به گزارش خبرگزاری مهر، در جریان عملیات یگان حفاظت محیط زیست استان اصفهان برای دستگیری یک شکارچی غیرمجاز در منطقه شکار ممنوع ستبله فریدونشهر در سه‌شنبه گذشته، محیط‌بان علی بهشتی‌نژاد هدف شلیک مستقیم قرار گرفت و دچار جراحت سنگین شد.

به گفته رضا نامدار فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان، شکارچی متخلف با شلیک فشنگ چهارپاره از فاصله نزدیک به سمت محیط‌بان موجب شکستگی بازوی راست وی شد.

وی افزود: خوشبختانه وضعیت عمومی محیط‌بان مجروح مساعد گزارش شده و ساچمه‌ها به نقاط حیاتی بدن اصابت نکرده‌اند.

فرمانده یگان حفاظت محیط‌زیست استان اصفهان خاطرنشان کرد: شکارچی متخلف پس از حادثه متواری شده و پرونده وی هم‌اکنون توسط واحدهای اطلاعاتی و انتظامی در حال پیگیری است.