شهرهای میبد و سیرجان خواهرخوانده شدند

یزد_ در نشست مجمع شهرهای جهانی صنایع دستی کشور، شهرهای میبد و سیرجان، به عنوان شهرهای جهانی «زیلو» و «گلیم»، پیمان خواهرخواندگی امضا کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی عباسی صبح جمعه در نشست مجمع شهرهای جهانی صنایع دستی، بر توسعه زیرساخت‌های دیجیتال و کیفی‌سازی رویدادها تأکید کرد.

وی اظهار داشت: توسعه پلتفرم‌ها و نمایشگاه‌های تخصصی در حوزه میراث فرهنگی و صنایع دستی، بستری کارآمد برای ارتباط مستقیم تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان فراهم می‌آورد.

عباسی با اشاره به لزوم استانداردسازی کیفیت برگزاری جشنواره‌ها برای دستیابی به تأثیرگذاری حداکثری، انتقال تجربیات موفق و انعقاد تفاهم‌نامه‌های هدفمند میان شهرها را عاملی سازنده و هم‌افزا دانست.

در پایان این نشست، تفاهم‌نامه خواهرخواندگی بین شهرهای میبد و سیرجان، به عنوان شهرهای جهانی «زیلو» و «گلیم»، توسط شهرداران این دو شهر به امضا رسید.

این مجمع با هدف هم‌اندیشی، انتقال تجارب و تقویت جایگاه ایران در شبکه‌های جهانی شهرهای صنایع دستی تشکیل شده بود.

