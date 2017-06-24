همایش شهرداران ایرانی جاده ابریشم در دامغان برگزار می شود

مسعود نصرتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مجمع جهانی شهرهای جاده‌ابریشم به منظور گسترش بیشتر مبادلات و همکاری‌های مشترک در جهت ساخت آینده‌ای روشن برای کلیه شهرهای در مسیر جاده‌ابریشم بر روی کمربند جاده‌ابریشم جهانی در فضایی کاملا صلح‌آمیز، توسعه‌ای و نیز احترام به منافع مشترک به پیشنهاد برنامه اسکان بشر سازمان‌ملل‌متحد تأسیس شده است.

نصرتی تصریح کرد: ششمین همایش مدیران و شهرداران ایرانی جاده‌ابریشم در روز ۱۴ تیرماه سال‌جاری و با حضور ۴۰ شهردار از شهرهای ایرانی در مسیر جاده‌ابریشم و مدیران‌عامل هفت سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی به مدت یک روز به میزبانی شهرداری شهر فرهنگی تاریخی دامغان برگزار می‌شود.

رئیس مجمع جهانی شهرهای جاده ابریشم افزود: این همایش با حضور مدیران و مسئولین ارشد کشوری از وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مرتبط با طرح مباحث علمی و انتقال تجربیات با هدف توسعه و پیشرفت چشمگیر شهرهای در مسیر جاده‌ابریشم در حوزه‌های فرهنگی، اقتصادی و گردشگری برگزار می‌شود.

نصرتی خاطرنشان کرد: تاکنون ۵ همایش داخلی با حضور شهرداران ایرانی جاده ابریشم به میزبانی یکی از شهرهای در مسیر برگزار شده است که در تلاش هستیم تا با اتصال موضوعات فرهنگی، اقتصادی و گردشگری و ارتباط بین شهروندان، عاملی مؤثر برای بهره‌مندی شهرهای در مسیر از توانمندی‌های یکدیگر و حرکت به سمت تحقق توسعه پایدار شهری را شاهد باشیم.

وی در پایان با اشاره به تمایل فعالان اقتصادی بخش خصوصی برای همکاری با مجمع جهانی شهرهای جاده‌ابریشم گفت: با توجه به استقبال شهرداران شهرهای ایرانی و خارجی جاده‌ابریشم برای پیوستن به این نهاد بین‌المللی، چندین درخواست از شرکت‌های فعال اقتصادی در حوزه واردات و صادرات دریافت شده است که اغلب با انگیزه امضاء تفاهم‌نامه همکاری با شهرهای در مسیر جاده‌ابریشم اعلام آمادگی کرده‌اند.