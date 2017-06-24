  1. استانها
  2. قزوین
۳ تیر ۱۳۹۶، ۹:۰۶

رئیس مجمع جهانی شهرهای جاده ابریشم:

همایش شهرداران ایرانی جاده ابریشم در دامغان برگزار می شود

همایش شهرداران ایرانی جاده ابریشم در دامغان برگزار می شود

قزوین- رئیس مجمع جهانی شهرهای جاده ابریشم از برگزاری ششمین همایش مدیران و شهرداران ایرانی شهرهای در مسیر جاده ابریشم به میزبانی شهر فرهنگی و تاریخی دامغان خبر داد.

مسعود نصرتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مجمع جهانی شهرهای جاده‌ابریشم به منظور گسترش بیشتر مبادلات و همکاری‌های مشترک در جهت ساخت آینده‌ای روشن برای کلیه شهرهای در مسیر جاده‌ابریشم بر روی کمربند جاده‌ابریشم جهانی در فضایی کاملا صلح‌آمیز، توسعه‌ای و نیز احترام به منافع مشترک به پیشنهاد برنامه اسکان بشر سازمان‌ملل‌متحد تأسیس شده است.

نصرتی تصریح کرد: ششمین همایش مدیران و شهرداران ایرانی جاده‌ابریشم در روز ۱۴ تیرماه سال‌جاری و با حضور ۴۰ شهردار از شهرهای ایرانی در مسیر جاده‌ابریشم و مدیران‌عامل هفت سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی به مدت یک روز به میزبانی شهرداری شهر فرهنگی تاریخی دامغان برگزار می‌شود.

رئیس مجمع جهانی شهرهای جاده ابریشم افزود: این همایش با حضور مدیران و مسئولین ارشد کشوری از وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مرتبط با طرح مباحث علمی و انتقال تجربیات با هدف توسعه و پیشرفت چشمگیر شهرهای در مسیر جاده‌ابریشم در حوزه‌های فرهنگی، اقتصادی و گردشگری برگزار می‌شود.

نصرتی خاطرنشان کرد: تاکنون ۵ همایش داخلی با حضور شهرداران ایرانی جاده ابریشم به میزبانی یکی از شهرهای در مسیر برگزار شده است که در تلاش هستیم تا با اتصال موضوعات فرهنگی، اقتصادی و گردشگری و ارتباط بین شهروندان، عاملی مؤثر برای بهره‌مندی شهرهای در مسیر از توانمندی‌های یکدیگر و  حرکت به سمت تحقق توسعه پایدار شهری را شاهد باشیم.

وی در پایان با اشاره به تمایل فعالان اقتصادی بخش خصوصی برای همکاری با مجمع جهانی شهرهای جاده‌ابریشم گفت: با توجه به استقبال شهرداران شهرهای ایرانی و خارجی جاده‌ابریشم برای پیوستن به این نهاد بین‌المللی، چندین درخواست از شرکت‌های فعال اقتصادی در حوزه واردات و صادرات دریافت شده است که اغلب با انگیزه امضاء تفاهم‌نامه همکاری با شهرهای در مسیر جاده‌ابریشم اعلام آمادگی کرده‌اند.

کد مطلب 4013072

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها