طاهری: مسئولان باید مسیر حل مشکلات مردم را شفاف کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جواد طاهری در خطبه‌های عبادی سیاسی نماز جمعه کاشمر که در امامزاده سیدحمزه (ع) و با حضور اقشار مختلف مردم برگزار شد، با توصیه مکرر به تقوای الهی اظهار کرد: اگر تقوای فردی و جمعی در جامعه حاکم باشد، می‌توان از بسیاری از مشکلات با سلامت عبور کرد.

امام جمعه کاشمر با تأکید بر اینکه همه پیامبران الهی مردم را به تقوا دعوت کرده‌اند و این توصیه حرف اول و آخر دین است، به برخی مطالب منتشرشده در فضای مجازی درباره افتتاح یک تالار و حضور وی در آن مراسم اشاره کرد و گفت: برخی افراد تنها زرق و برق ظاهری را می‌بینند، در حالی که یک فضای مخروبه به محلی تبدیل شده که ایجاد اشتغال کرده است.

وی افزود: حضور در مجامع مختلف بر اساس تشخیص و در راستای خدمت به مردم انجام می‌شود و حضور در جمع دانش‌آموزان، جوانان و حتی برنامه‌های ورزشی بانوان می‌تواند به سلامت روحی جامعه کمک کند.

طاهری با بیان اینکه مردم حق تذکر دادن به مسئولان را دارند، تصریح کرد: شخصاً از تذکر استقبال می‌کنم و معتقدم مسئولان نباید از نقد بترسند، چرا که این جایگاه متعلق به مردم است.

امام جمعه کاشمر با انتقاد از شیوه برخی تذکرها در فضای مجازی گفت: وقتی امکان ارتباط مستقیم وجود دارد، دلیلی ندارد افراد در فضای مجازی مورد هجمه قرار گیرند و دشمن از این فضا سوء‌استفاده کند.

وی در ادامه با اشاره به تذکر برخی شهروندان درباره برگزاری کنسرت در ایام بین دو فاطمیه افزود: این تذکرها اگرچه ممکن است برای مسئولان تلخ باشد، اما کاشمر شهری مذهبی است و مردم انتظار دارند حرمت این فضا حفظ شود؛ شهری که زادگاه و مأوای علما، عرفا، دانشمندان و شهدا بوده است.

طاهری با اشاره به هفته وحدت حوزه و دانشگاه گفت: توجه به تمدن‌سازی، بلوغ تجربی، تبدیل علم به ثروت و حل مشکلات معیشتی مردم ضروری است و پنج دانشگاه منطقه باید با مطالعه دقیق، نیروی انسانی مورد نیاز را تربیت کنند.

امام جمعه کاشمر تأکید کرد: در کنار ابزارهای علمی، نیازمند معنویت و عقلانیت هستیم و با توجه به وجود پنج مدرسه علمیه در منطقه، باید از این ظرفیت‌ها به‌خوبی استفاده شود.

وی به برگزاری رزمایش‌های اخیر سپاه پاسداران اشاره کرد و گفت: برگزاری رزمایش مشترک با چند کشور قدرتمند از جمله چین، روسیه و هند در خلیج فارس، آن هم در شرایطی که مقام‌های آمریکایی از تضعیف قدرت نظامی ایران سخن می‌گفتند، نشان داد ایران از دیپلماسی دفاعی قدرتمندی برخوردار است.

طاهری افزود: این رزمایش پیام روشنی داشت مبنی بر اینکه ایران نه‌تنها منزوی نشده، بلکه قدرتمندتر از گذشته در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی حضور دارد و این مسئله موجب نگرانی طرف‌های غربی شده است.

امام جمعه کاشمر با اشاره به رزمایش «سهند ۲۰۲۵» تصریح کرد: این رزمایش موجب افزایش بازدارندگی، ارتقای دیپلماسی دفاعی و تقویت اتحاد در برابر سلطه‌طلبی غرب شد و می‌تواند بسترساز رشد اقتصادی باشد، چرا که امنیت، پیش‌شرط توسعه و سرمایه‌گذاری است.

وی در پایان خطبه‌ها با دعوت عموم مردم به نقش‌آفرینی فعال در مسجد، مدرسه و دانشگاه گفت: در جنگ فرهنگی امروز، همگان مسئول هستیم و باید برای حفظ هویت دینی و فرهنگی نسل آینده تلاش کنیم.