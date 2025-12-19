به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام جواد طاهری امروز در خطبههای عبادی، سیاسی نمازجمعه که در امامزاده سیدحمزه برگزار شد با تأکید بر اینکه شرایط اقتصادی کشور در چارچوب تحولات علمی و تاریخی قابل تحلیل است، اظهار کرد: تورم موجود اگرچه فشار سنگینی بر معیشت مردم وارد کرده، اما پدیدهای غیرقابل فهم و استثنایی نیست و کشور در مرحلهای قرار دارد که بسیاری از ابرقدرتهای جهان نیز پیش از رسیدن به ثبات، آن را تجربه کردهاند.
امام جمعه کاشمر با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور بیان کرد: سالها درگیری با مسائل اقتصادی موجب شده امروز در مرحلهای قرار بگیریم که تورم سنگین بهعنوان یک واقعیت خود را نشان دهد؛ مرحلهای که از نظر علمی قابل پذیرش است و نباید موجب ناامیدی شود.
وی با اشاره به تحلیلهای اندیشمندان اقتصادی جهان افزود: بررسی سیر تحولات کشورهایی که امروز بهعنوان ابرقدرت شناخته میشوند نشان میدهد آنها نیز همین مراحل را طی کردهاند و در مرحله پنجم با تورمهای شدید و حتی شورشهای اجتماعی مواجه بودهاند.
طاهری با بیان اینکه ایران نیز اکنون در همین مرحله پنجم قرار دارد، تصریح کرد: این مرحله از سختترین مراحل تاریخی هر کشور است؛ مرحلهای که زمینه تغییر ساختارها را فراهم میکند و بدون عبور از آن، امکان اصلاحات اساسی وجود ندارد.
امام جمعه کاشمر با تبیین مراحل شکلگیری قدرت در کشورها گفت: مرحله نخست تحملناپذیری اوضاع و وقوع انقلاب است، مرحله دوم تمرکز بر مسائل دفاعی و نظامی، مرحله سوم انقلاب علمی و توسعه دانشگاهها و مدارس و مرحله چهارم تبدیل علم به فناوری و ثروت است.
وی نقش ولی فقیه را در عبور کشور از این مراحل تعیینکننده دانست و خاطرنشان کرد: در همه این مقاطع، از انقلاب تا دفاع مقدس، از انقلاب علمی تا فناوری، هدایت و ایستادگی ولی فقیه عامل حفظ کشور بوده است و امروز نیز در مرحله تغییر ساختارها، تنها راه عبور، ایستادن پای هدایتهای مقام معظم رهبری است.
امام جمعه کاشمر با اشاره به تلاش رسانههای غربی برای دلسرد کردن ملتها گفت: ناامیدسازی مردم، ابزار اصلی جنگ رسانهای است؛ اگر ملتی ناامید شود، خود بهدست خود ثروت، قدرت و امنیتش را واگذار میکند، در این شرایط، امید و ایستادگی یک ضرورت راهبردی است.
طاهری با تأکید بر نقش مردم در اصلاح ساختارها اظهار کرد: در آینده نزدیک انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا در پیش است که مشارکت آگاهانه در انتخابات و حمایت از افراد دلسوز و اندیشمند از جمله مصادیق تغییر ساختارهاست و بیتفاوتی در این مقطع به معنای واگذاری تصمیمگیری به باندها و نگاههای محدود جناحی و محلی است.
امام جمعه کاشمر جنگ امروز دنیا را جنگ رسانهای و تبلیغاتی دانست و افزود: هدف این جنگ، ذهن مردم است و هر فردی که یک گوشی در اختیار دارد، سرباز این جنگ است و افزایش سواد رسانهای و آگاهی عمومی نقش تعیینکنندهای در خنثیسازی این هجمهها دارد.
وی با تأکید بر ضرورت مطالعه و افزایش بصیرت اجتماعی گفت: در شرایطی که عملیات رسانهای بهصورت لحظهای تغییر میکند، همه اقشار جامعه باید با شناخت درست از وضعیت جهان و آینده، نقش خود را در دفاع از کشور ایفا کنند.
