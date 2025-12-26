طاهری: استقامت مردم دشمن را در همه مراحل ناکام گذاشته است

به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام جواد طاهری در خطبههای عبادی، سیاسی نمازجمعه کاشمر که در سالن اجتماعات امامزاده سیدحمزه (ع) با حضور اقشار مختلف مردم برگزار شد، اظهار کرد: برای اینکه استقامت ما بالا رود و به این گرفتاریها بتوانیم به خوبی بجنگیم و دشمن بیرونی رو ناامید و دشمن داخلی را هم از طریق قانونها مهار کنیم، راههایی وجود دارد که یکی از آنها یاد خداست.
امام جمعه کاشمر با تأکید بر حضور مردم در نماز جمعه تصریح کرد: مردم سختیها و مشکلات را میبینند اما از مبارزه دست نکشیدند، یعنی تسلیم نشدند و این مشکلات قرار نیست ما را تسلیم خودش کند.
وی یکی از راههای مهم استقامت را کسب علم بیشتر دانست و گفت: افزایش اطلاعات ما مهم است، البته صرف کسب اطلاعات هم کافی نیست و سیرت در آن اهمیت دارد، یکی از راههایی که در سیره مقام معظم رهبری دیده میشود، مطالعه مربوط به شهدا و زندگینامه شهداست.
طاهری با اشاره به سیره مقام معظم رهبری بیان کرد: مطالعه زندگینامه شهدا در سیره مقام معظم رهبری پررنگ دیده میشود و بر برخی از این کتابها نکتههایی یادداشت میکنند و به نوعی به ما نشان میدهند.
امام جمعه کاشمر افزود: هرچه اطلاعات خودمان را بیشتر بالا ببریم، میرسیم به قرآن که توصیه میکند، این استقامتها مهم است.
وی با اشاره به وقایع سال ۱۳۸۸ گفت: انتخابات آن سال بسیار پرشور بود اما دشمن تلاش کرد جناح باخته رو تحریک کند و با القای تقلب، یک جنگ نرم، فرهنگی، رسانهای و شناختی علیه ذهنهای مردم به راه انداخت.
طاهری افزود: خیابانها به هم ریخت، شورش شد، آتش زدند، حتی به رفیقان خودشان رحم نکردند اما مردم از بیرون صحنه را میدیدند و فرماندهی حضرت آقا را هم دیدند که با سران جریانها و مسئولین ستادهای انتخاباتی صحبت کردند.
امام جمعه کاشمر تأکید کرد: مردم در نهم دی ماه فقط و فقط برای خدا به میدان آمدند، نه مشکل اقتصادی شأن حل شده بود و نه رضایت جناحی داشتند، اما حماسه ۹ دی را خلق کردند و این حضور ختمکننده آن سیل خروشان شد.
وی خاطرنشان کرد: آنچه مردم را منسجم کرد و پای انقلاب حفظ کرد مقام معظم رهبری بود و به همین خاطر دشمن تلاش میکند با شایعهپراکنی انسجام مردم و رهبری را هدف قرار دهد.
طاهری با اشاره به جنگ ۱۲ روزه اظهار کرد: دشمن در سوم تیرماه ۱۴۰۴ جنگ نظامی را تحمیل کرد اما این پیروزی نشان داد شما صاحب قدرت بزرگی شدید و دشمن به مراتب پریشانتر و گرفتارتر است.
امام جمعه کاشمر به فضای سیاسی کشور اشاره کرد و گفت: در جریان اصولگرا و اصلاحطلب نقدها و اختلافنظرها وجود دارد اما مردم میگویند نظارت دولت بر بازار ضعیف است و سیاستهای کنترلی ناکارآمد بوده و پاسخگویی مسئولین باید بیشتر شود.
وی راهکارها را چنین برشمرد و افزود: سیاستگذاری اقتصادی شفاف، ارتباط رسانهای فعال و اقناعی و پاسخگویی سریع به مطالبات معیشتی مردم که موجب کاهش فاصله گفتمانی میان مردم و تصمیمگیران میشود.
طاهری حضور مردم در نماز جمعه را معنادار دانست و گفت: دشمن میفهمد شما متوجه این جنگ هستید و مشکلات وجود دارد و مسئولین باید نسخه شفابخش پیدا کنند و اجرا کنند.
