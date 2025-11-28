به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی زاده ظهر امروز جمعه در آئین توزیع ماشین‌آلات عمرانی و خدماتی دهیاری‌ها گفت: این اقدام ارزشمند که شامل تحویل ۶۰ دستگاه ماشین‌آلات به دهیاری‌های شهرستان‌های کرخه، اهواز، باوی، ایذه، رامشیر، دشت‌آزادگان و شوش است، باید تداوم یابد.

در این مراسم مجموعاً ۳۵ دستگاه تراکتور و بیل هر کدام به ارزش ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان، ۱۹ دستگاه تریلی هر کدام به ارزش ۴۵۰ میلیون تومان، ۲ دستگاه بکهولودر هر کدام به ارزش ۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان و ۴ دستگاه نیسان جک‌دار هر کدام به ارزش ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان به دهیاری‌های متقاضی شهرستان‌های کرخه، اهواز، باوی، ایذه، رامشیر، دشت‌آزادگان و شوش تحویل داده شد.

استاندار خوزستان با اشاره به کاهش آورده آبی استان و شرایط خشکسالی پس از سیلاب سال ۹۸ تأکید کرد: حرکت به سمت الگوی کشت علمی و کارشناسانه و استفاده از روش‌های آبیاری نوین یک راه ناگزیر و ضروری برای ماست.

وی تصریح کرد: در تابستان گذشته بیش از ۳۰ جلسه مدیریت تنش آبی برگزار شد تا آب به صورت مدیریت شده بین مصارف کشاورزی، شرب، نخیلات، دام و تالاب‌ها توزیع شود.

موالی‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود به پیگیری‌های بین‌المللی برای حل معضل ریزگردها و آلودگی هوا اشاره کرد و گفت: با طرف عراقی و همچنین سفیر ژاپن برای استفاده از فناوری‌های نوین در زمینه مهار آلودگی و توسعه انرژی‌های خورشیدی گفتگوهایی انجام شده است. همچنین توسعه گردشگری در مناطق تاریخی و استقرار صنایع تبدیلی و بسته‌بندی در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به موضوع فلرهای نفتی در استان خوزستان اعلام کرد: در سال گذشته ۲۰ فلر نفتی خاموش و ۱۲ فلر به‌سوزی شد. درخواست ما از دولت این است که درآمد حاصل از فروش یا استحصال این گاز به خود استان برگردد و در جهت توسعه استان از آن استفاده شود.

استاندار خوزستان در پایان با تجلیل از ظرفیت‌های مردمی استان اظهار داشت: خدمتگزاری به مردم مهمان‌نواز، خون‌گرم، صمیمی، ولایتمدار و شهیدپرور خوزستان برای ما یک توفیق و افتخار بزرگ است. استانداری خوزستان با قوت به پیگیری مسائل و مشکلات شهرستان‌ها از جمله موضوعات مطرح‌شده در این جلسه مانند آب‌رسانی و احداث بیمارستان خواهد پرداخت.