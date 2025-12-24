پیگیری مشکلات زیرساختی هفتکل در تماس استاندار خوزستان با مدیران استانی

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده عصر امروز چهارشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان هفتکل گفت: فلسفه وجودی همه دستگاه‌ها خدمت‌رسانی به مردم است و ما خود را خادمان و کارگزاران مردم می‌دانیم.

استاندار خوزستان با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری بر ارتباط نزدیک با مردم افزود: بر همین اساس، طرح «تالار صدای مردم» را در استانداری راه‌اندازی کردیم تا به جای تجمع در شرایط نامناسب، مردم در فضایی محترمانه دعوت شده و مطالبات خود را مستقیم با مسئولان در میان بگذارند.

وی تأکید کرد: این رویه را به تمامی شهرستان‌های استان تسری خواهیم داد تا امکان شنیدن صدای مردم در همه مناطق فراهم شود.

موالی‌زاده با اشاره به جمعیت رو به رشد شهرستان هفتکل از ۱۴ هزار به ۲۶ هزار نفر خاطرنشان کرد: باید امکانات لازم برای زیست پایدار در این شهرستان که از نقاط مهم و تاریخی صنعت نفت کشور است، فراهم شود.

وی خطاب به فرماندار هفتکل گفت: کلیه مطالبات مطرح شده باید جمع‌بندی، دسته‌بندی و بر اساس اولویت در سه گروه مشکلات کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تقسیم‌بندی شوند.

استاندار خوزستان تأکید کرد: نسبت به حل آن‌چه در توان و در بازه کوتاه‌مدت است، هیچ قصور و کوتاهی پذیرفته نیست و باید به سرعت انجام شود.

وی در ادامه قول داد جلسه‌ای ویژه در اهواز برای پیگیری مشکلات این شهرستان تشکیل شود.

لازم به ذکر است که استاندار خوزستان در حین همین جلسه، طی تماس‌های تلفنی جداگانه با مدیرعامل آبفا خوزستان، رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، مدیرعامل برق منطقه‌ای استان، مدیرکل جهاد کشاورزی استان، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان، مدیرکل آموزش و پرورش استان، مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان و مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان، مشکلات مطرح شده در خصوص مسائل زیرساختی شهرستان هفتکل را به‌طور مستقیم پیگیری و دستورات لازم و فوری را برای رفع آن‌ها صادر کرد.

موالی‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مصلای نیمه‌تمام این شهرستان گفت: تکمیل این مصلای زیبا که می‌تواند به یک فضای چندمنظوره و پربرکت برای برگزاری مراسم مختلف تبدیل شود، نیازمند کمک‌های مردمی و ایفای مسئولیت اجتماعی اصحاب خیر و نیکوکار است و از این جهت نیز پیگیری‌های لازم انجام خواهد شد.

وی فرهنگ غنی و ادبیات فاخر مردم منطقه را ستود و ابراز امیدواری کرد که با همکاری همه‌جانبه، گام‌های مؤثری در جهت توسعه و رفع مشکلات این شهرستان برداشته شود.