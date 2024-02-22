به گزارش خبرنگار مهر، ستاد انتخابات خوزستان در راستای اجرای قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب سال ۱۳۹۸ سقف هزینه‌های تبلیغاتی داوطلبان انتخابات مجلس در ۱۴ حوزه انتخابیه خوزستان را به شرح زیر اعلام شد:

۱- حوزه انتخابیه آبادان:

۷۵۰ میلیون تومان

۲- حوزه انتخابیه اندیمشک:

۵۵۰ میلیون تومان

۳- حوزه انتخابیه اهواز، حمیدیه، باوی و کارون:

۹۵۰ میلیون تومان

۴- حوزه انتخابیه ایذه، باغملک، دزپارت و صیدون:

۷۵۰ میلیون تومان

۵- حوزه انتخابیه بندر ماهشهر، امیدیه، هندیجان و بخش جولکی:

۷۵۰ میلیون تومان

۶- حوزه انتخابیه بهبهان و آغاجاری:

۵۵۰ میلیون تومان

۷- حوزه انتخابیه خرمشهر:

۵۵۰ میلیون تومان

۸- حوزه انتخابیه دزفول:

۷۵۰ میلیون تومان

۹- حوزه انتخابیه دشت آزادگان و هویزه:

۵۵۰ میلیون تومان

۱۰- حوزه انتخابیه رامهرمز و رامشیر:

۵۵۰ میلیون تومان

۱۱- حوزه انتخابیه شادگان:

۵۵۰ میلیون تومان

۱۲- حوزه انتخابیه شوش و کرخه:

۵۵۰ میلیون تومان

۱۳- حوزه انتخابیه شوشتر و گتوند:

۷۵۰ میلیون تومان

۱۴- حوزه انتخابیه مسجدسلیمان، لالی، هفتگل و اندیکا:

۵۵۰ میلیون تومان