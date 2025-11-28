اسامی محصولات شوینده فاقد مجوز اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سازمان غذا و دارو اعلام کرد: برخی از محصولات شوینده و غیرآرایشی به دلیل نداشتن مجوزهای بهداشتی معتبر، نبود اطلاعات کافی درباره ترکیبات و عدم انطباق با ضوابط ایمنی، غیرمجاز شناخته شده‌اند.

فهرست محصولات غیرمجاز

سفیدکننده‌ها

الماس میانجلگه

ROSEWASH Bleach Liquid

مایع لباسشویی / صنعتی

POWER GEL PERSIL

INDUSTRIAL

SUPER CLEAN

DEEP CLEAN 360

نرم‌کننده و مایع مخصوص ماشین لباسشویی:

Vernel

جرم‌گیرها و پاک‌کننده‌ها:

ROSEWASH Toilet Cleaner

FINISH جرم‌گیر دوقلو

FAIRY PLATINUM GEL (۵۰ و ۳۰ بار مصرف)

مایع ظرفشویی

الماس میانجلگه

روابط عمومی سازمان غذا و دارو تأکید کرد مصرف فرآورده‌های فاقد مجوز به دلیل نبود اطلاعات شفاف از ترکیبات و شرایط نگهداری، می‌تواند خطراتی برای سلامت مصرف‌کنندگان به‌دنبال داشته باشد. این محصولات در اولویت نظارت‌های سازمان قرار گرفته‌اند.

از عموم مردم درخواست می‌شود در صورت مشاهده این نشان‌های تجاری در سطح عرضه، موضوع را از طریق سامانه‌های نظارتی به اطلاع سازمان غذا و دارو یا معاونت‌های غذا و داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور برسانند.

سازمان غذا و دارو با همکاری دانشگاه‌های علوم پزشکی اقدامات لازم را برای پیگیری و برخورد با متخلفان انجام خواهد داد.