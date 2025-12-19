به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدرضا صالحیان در خطبه‌های این هفته نماز جمعه شهرستان آستارا با اشاره به اهمیت نام نیکو، رفتار مثبت و کارهای خیر در زندگی اجتماعی و فردی، بر ضرورت گرمی و نشاط در جامعه تأکید کرد.

وی با بیان اینکه پیامبران الهی اصلاح را از نام و رفتار آغاز می‌کردند، افزود: اصلاح یک اسم تا اصلاح یک فکر و منش، رسالت پیامبران بوده است و امروز نیز ما باید در مسیر گرمی کار و رفتار مثبت حرکت کنیم.

امام جمعه آستارا در ادامه ضمن تبریک هفته حمل‌ونقل و قدردانی از رانندگان و راهداران، گفت: رانندگان و راهداران در سرمای زمستان و گرمای تابستان در خدمت مردم هستند و این تلاش ارزشمند قابل تقدیر است.

وی همچنین خواستار ساماندهی وضعیت تردد کامیون‌های ترانزیت در مرز آستارا شد و افزود: مدیریت عزتمندانه و ساماندهی کامیون‌های ترانزیت و رسیدگی به مشکلات تجار و صادرکنندگان از مطالبات جدی مردم است که باید مورد توجه مسئولان شهر و استان قرار گیرد.

حجت الاسلام صالحیان این موضوع را نه تنها مطالبه جدی مردم بلکه ضرورتی در مسیر ارتباطات دیپلماتیک و جایگاه آستارا به‌عنوان گلوگاه ترانزیت بین‌المللی دانست و تأکید کرد ساماندهی عزتمندانه این بخش می‌تواند چهره‌ای منظم و قدرتمند از جمهوری اسلامی در تعاملات منطقه‌ای و جهانی ارائه دهد.

وی همچنین با اشاره به اهمیت رعایت نظم و انضباط شهری، اظهار داشت: خدمات شهری همچون سرویس‌های بهداشتی، بازار خرید و امکانات رفاهی باید تقویت شود تا چهره نظام جمهوری اسلامی با انضباط و قدرت معرفی شود.

امام جمعه آستارا در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت اعتکاف پرداخت و گفت: اعتکاف یکی از جلوه‌های هویت دینی ملت ایران است، این مراسم معنوی دانش‌آموزان و جوانان را بیمه می‌کند و آنان را با قرآن، احکام، روحانیت و معنویت مسجد آشنا می‌سازد.

وی با اشاره به تشکیل کمیته‌های مختلف و جلسات شورای راهبردی در فرمانداری برای برگزاری اعتکاف، افزود: باید تعداد مساجد برگزارکننده اعتکاف افزایش یابد تا زمینه حضور گسترده‌تر دانش‌آموزان و جوانان فراهم شود. این امر آینده نظام و جامعه را بیمه خواهد کرد.

صالحیان در پایان تأکید کرد: ملت ایران در طول تاریخ با اتحاد و ایمان در برابر دشمنان ایستادگی کرده و امروز نیز در جنگ فرهنگی و هویتی باید با حضور در مراسم معنوی همچون اعتکاف، هویت دینی خود را تقویت کند.