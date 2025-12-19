  1. استانها
  2. گیلان
۲۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۰۰

امام جمعه آستارا: ساماندهی کامیون‌های ترانزیت مطالبه جدی مردم است

امام جمعه آستارا: ساماندهی کامیون‌های ترانزیت مطالبه جدی مردم است

آستارا- امام جمعه آستارا با اشاره به اهمیت ساماندهی کامیون‌های ترانزیت در مرز، گفت:ساماندهی کامیون‌های ترانزیت مطالبه جدی مردم است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدرضا صالحیان در خطبه‌های این هفته نماز جمعه شهرستان آستارا با اشاره به اهمیت نام نیکو، رفتار مثبت و کارهای خیر در زندگی اجتماعی و فردی، بر ضرورت گرمی و نشاط در جامعه تأکید کرد.

وی با بیان اینکه پیامبران الهی اصلاح را از نام و رفتار آغاز می‌کردند، افزود: اصلاح یک اسم تا اصلاح یک فکر و منش، رسالت پیامبران بوده است و امروز نیز ما باید در مسیر گرمی کار و رفتار مثبت حرکت کنیم.

امام جمعه آستارا در ادامه ضمن تبریک هفته حمل‌ونقل و قدردانی از رانندگان و راهداران، گفت: رانندگان و راهداران در سرمای زمستان و گرمای تابستان در خدمت مردم هستند و این تلاش ارزشمند قابل تقدیر است.

وی همچنین خواستار ساماندهی وضعیت تردد کامیون‌های ترانزیت در مرز آستارا شد و افزود: مدیریت عزتمندانه و ساماندهی کامیون‌های ترانزیت و رسیدگی به مشکلات تجار و صادرکنندگان از مطالبات جدی مردم است که باید مورد توجه مسئولان شهر و استان قرار گیرد.

حجت الاسلام صالحیان این موضوع را نه تنها مطالبه جدی مردم بلکه ضرورتی در مسیر ارتباطات دیپلماتیک و جایگاه آستارا به‌عنوان گلوگاه ترانزیت بین‌المللی دانست و تأکید کرد ساماندهی عزتمندانه این بخش می‌تواند چهره‌ای منظم و قدرتمند از جمهوری اسلامی در تعاملات منطقه‌ای و جهانی ارائه دهد.

وی همچنین با اشاره به اهمیت رعایت نظم و انضباط شهری، اظهار داشت: خدمات شهری همچون سرویس‌های بهداشتی، بازار خرید و امکانات رفاهی باید تقویت شود تا چهره نظام جمهوری اسلامی با انضباط و قدرت معرفی شود.

امام جمعه آستارا در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت اعتکاف پرداخت و گفت: اعتکاف یکی از جلوه‌های هویت دینی ملت ایران است، این مراسم معنوی دانش‌آموزان و جوانان را بیمه می‌کند و آنان را با قرآن، احکام، روحانیت و معنویت مسجد آشنا می‌سازد.

وی با اشاره به تشکیل کمیته‌های مختلف و جلسات شورای راهبردی در فرمانداری برای برگزاری اعتکاف، افزود: باید تعداد مساجد برگزارکننده اعتکاف افزایش یابد تا زمینه حضور گسترده‌تر دانش‌آموزان و جوانان فراهم شود. این امر آینده نظام و جامعه را بیمه خواهد کرد.

صالحیان در پایان تأکید کرد: ملت ایران در طول تاریخ با اتحاد و ایمان در برابر دشمنان ایستادگی کرده و امروز نیز در جنگ فرهنگی و هویتی باید با حضور در مراسم معنوی همچون اعتکاف، هویت دینی خود را تقویت کند.

کد خبر 6694977

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها