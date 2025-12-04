کازرون صاحب مجتمع آموزش عالی سلامت شد

به گزارش خبرنگار مهر، زینالعابدین نیکمرام، شامگاه پنجشنبه در نشست هماهنگی برای راهاندازی تکمیلی مجتمع آموزش عالی سلامت کازرون با تأکید بر انسجام در سیاستگذاری سلامت، نبود برنامه واحد در سالهای گذشته را یکی از مشکلات اصلی حوزه آموزش و درمان کازرون دانست و گفت: امسال با همکاری دانشگاه علوم پزشکی، شبکه بهداشت و خیرین سلامت، تدوین برنامه راهبردی واحد سال ۱۴۰۴ انجام شد.
وی افزود: بر اساس بازدیدهای میدانی و جلسات مشترک، اولویتهای اصلاح، بازسازی و توسعه مراکز درمانی مشخص و مقرر شده است این اقدامات بهصورت فازبندیشده اجرا شود.
نیکمرام با تشریح اقدامات درمانی شهرستان گفت: درمانگاه درمانبستر بالاده بر اساس توافقات انجامشده در هفته دولت افتتاح شد و در نیمه دوم سال به دنبال رفع نواقص باقی مانده هستیم. بیمارستان ولیعصر (عج) نیز مطابق شاخصها بهصورت فازبندیشده بازسازی خواهد شد.
وی با اشاره به مشکلات بیمارستان خشت و کنارتخته افزود: این مرکز نیازمند توسعه اساسی است و مطالعات و تأمین اعتبارات لازم با همکاری دانشگاه علوم پزشکی، وزارت نفت و سازمان برنامه در حال پیگیری است.
فرماندار کازرون همچنین از بررسی برنامههای آموزشی و توسعه خدمات در بیمارستان امام علی (ع) و ارتقا و تجهیز مرکز بهداشت روستای دریس خبر داد.
سرنوشت بیمارستان بزرگ ۲۰۷ تختخوابی
نیکمرام تصریح کرد: تکمیل بیمارستان بزرگ شهرستان به بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان برای ساخت و یک هزار میلیارد تومان برای تجهیزات نیاز دارد.
وی افزود: با پیگیریهای انجام شده ۸۰ میلیارد تومان اعتبار جدید برای ادامه پروژه اختصاص یافته و توقف آن به صلاح نبود.
راهاندازی دانشکده سلامت، یک مطالبه عمومی و آرزوی دیرینه
فرماندار شهرستان کازرون با اشاره به سابقه و ظرفیتهای بالای شهرستان در حوزه پزشکی گفت: در استان فارس ۱۴ شهرستان دارای دانشگاه علوم پزشکی و دانشکده یا مجتمع آموزشی هستند و کازرون با وجود چندین بیمارستان فعال، دهها پزشک متخصص و ظرفیتهای قوی انسانی، سالها از داشتن دانشکده علوم پزشکی عقب مانده بود. راهاندازی مجتمع آموزش عالی سلامت یک مطالبه جدی مردم بود و خوشبختانه با پیگیریهای فراوان این مهم محقق شد.
نیکمرام افزود: از بهمنماه امسال نخستین دوره دانشجویان رشته فوریتهای پزشکی با ظرفیت اولیه ۱۲ نفر وارد مجتمع آموزش عالی سلامت میشوند. این اتفاق را مردم کازرون همانند یک جشن ملی جشن گرفتند؛ زیرا آغاز راهی است که باید به دانشکده سلامت و سپس دانشکده علوم پزشکی منتهی شود.
نیکمرام نقش خیرین سلامت در پیشبرد طرحها را بینظیر توصیف کرد و گفت: در کمتر جایی در کشور نمونهای مثل خیرین سلامت کازرون دیده میشود. هر زمان اعلام نیاز میکنیم، داوطلبانه و عاشقانه پای کار میآیند.
