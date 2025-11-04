امام جمعه کازرون: جنایات آمریکا علیه ایران اسلامی فراموش نشدنی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین عبدالحسن مهبودی ظهر سه شنبه در مراسم ۱۳ آبان کازرون، با تسلیت ایام شهات حضرت فاطمه الزهرا (س) و کرامیداشت سالروز تسخیر لانه جاسوسی، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش آموز اظهار داشت: ماهیت استکبار جهانی آمریکا و جمهوری اسلامی یکسان نیستند.

وی بیان داشت: آمریکا نوکر بی جون و چرا می‌خواهد و اگر کسی بخواهد مقابل آمریکا بایستد، آمریکا تمام تلاش خود را خواهد کر د تا او را به زانو درآورد.

امام جمعه کازرون افزود: دشمنی آمریکا جهانخوار با جمهوری اسلامی ما به سال‌ها قبل از پیروزی انقلاب بر می‌گردد، وقتی در سال ۱۳۷۹، ۲۵ سال پیش وزارت خارجه و جاسوسی آمریکا اسنادی را منتشر می‌کند که بیان شده، مصدقی که اردتمند آمریکائی بود تلاش کرد نفت را ملی نماید، با پیشنهاد انگلیسی‌ها ایده ساقط کردن دولت مصدق به آمریکا مطرح و آمریکا موافقت می‌نماید که نهایتاً در ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ دولت مردمی مصدق بوسیله آمریکایی‌ها ساقط شد.

حجت الاسلام مهبودی گفت: نفوذ بی چون و چرای آمریکا از همان سال ۱۳۳۲ آغاز و در سال ۱۳۳۵ آمریکائی‌ها با تشکیل سازمان مخوف و شکنجه گر ساواک در ایران را پای ریزی و آموزش‌های لازم را برای سرکوب مردم و خصوصاً جوانان انقلابی این مرزو بوم را به شدیدترین شکل ممکن شکنجه نمایند.

وی با اشاره به برخی از قانون‌ها و تحریم‌های فلج کننده استکبار جهانی علیه ایران اسلامی یادآور شد: قانون ننگین کاپیتلاسیون علیه مرم ایران و مخالفت امام خمینی (ره) و تبعید وی به ترکیه، حادثه ۱۷ شهریورماه و به خاک و خون کشیدن مردم در میدان ژاله تهران، حمایت از گروهک‌ها ضد انقلاب، حادثه طبس که شن‌ها مامور خدا بودند، زدن هواپیمای مسافربری با بیش از ۲۹۰ نفر مسافر، تحریم‌های فلج کنند، حمله به کشور در جنگ ۱۲ روز و به خاک و خون کشیدن بیش از ۱۱۰۰ نفر و… از جنایات آمریکا علیه ایران اسلامی می‌باشد.

امام جمعه کازرون در انتها به اهمیت علم اشاره کرد و افزود: امروز سلطنت در اختیار کسانی هست که عالم و دانمشند بیشتری دارند و امروز علم بر عالم سلطنت می‌کند و الحمدالله سرعت پیشرفت علمی در ایران اسلامی ۱۱ برابر سرعت متوسط جهانی است و شما دانش آموزان آینده سازانی هستید که باید ایران اسلامی را به قله‌های افتخار رسانید و تلاش دشمن این است که شما از علم فاصله بگیرید و مهمترین راه مبارزه شما دانش آموزان با دشمنان این است که هر آنچه می‌توانید در جهت پیشرفته‌های علمی تلاش نمائید.