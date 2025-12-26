به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین عبدالحسن مهبودی در خطبههای نماز جمعه کازرون با سفارش نمازگزاران به تقوا، انجام واجبات و ترک محرمات گفت: نامه ۳۱ نهجالبلاغه که امیرالمؤمنین علی (ع) خطاب به فرزندشان نگاشتهاند، یک دوره کامل خودسازی و تربیت نفس است و عمل به آن، خیر دنیا و آخرت را برای انسان به همراه دارد.
وی با یادآوری حقیقت مرگ و سرانجام انسان ادامه داد: مرگ قانونی استثناناپذیر است و همه انسانها طعم آن را خواهند چشید؛ تفاوت تنها در آمادگی انسانهاست و عاقل کسی است که خود را برای حیات ابدی آماده کند. امیرالمؤمنین (ع) دنیا را چنین توصیف میکنند که خانهها، اموال و حتی همسران انسان پس از او در اختیار دیگران قرار میگیرد و بهترین زاد و توشه برای آخرت، تقوا و بندگی خداست.
امام جمعه کازرون با اشاره به جایگاه تقوا افزود: اعمال اندک همراه با تقوا، نزد خداوند ارزشمندتر از اعمال فراوان بدون تقواست.
حجتالاسلام مهبودی، چهارم دیماه را یکی از سختترین و غمبارترین روزهای تاریخ کازرون دانست و تصریح کرد: مردم این شهرستان در این روز ۸۵ شهید را برای حفظ نظام و انقلاب تقدیم کردند و حداقل وظیفه ما درود و صلوات بر ارواح پاک این عزیزان است که از همه چیز خود گذشتند تا امروز جامعه در امنیت و آرامش باشد.
وی با اشاره به هفتم دی، سالروز تشکیل نهضت سوادآموزی، گفت: مایه خجالت بود که کشوری با پیشینه درخشان علمی، روزگاری با بیسوادی گسترده مواجه باشد، اما به برکت انقلاب اسلامی و فرمان حضرت امام خمینی (ره)، نرخ باسوادی از ۴۳ درصد در سال ۵۷ به حدود ۹۷ درصد در سال ۱۴۰۳ رسیده است.
امام جمعه کازرون همچنین با گرامیداشت یومالله ۹ دی ۱۳۸۸ گفت: حمایت دشمنان از فتنهگران و اهانت به ارکان نظام و مقدسات، باعث خروش ملت ایران شد و مردم بصیر، مؤمن و انقلابی کازرون نیز در هشتم دی با حضور آگاهانه خود، بار دیگر دلبستگی و اعتمادشان به انقلاب را نشان دادند و نقشههای دشمنان را نقش بر آب کردند.
وی پاسداشت ۹ دی را ضروری دانست و گفت: این روز نماد بصیرت ملت و تجدید بیعت دوباره با انقلاب و ولایت است.
حجتالاسلام مهبودی در ادامه با تبریک ولادت امام جواد (ع)، بر برپایی باشکوه مراسم جشن در مساجد تأکید کرد و افزود: در روایات، ولایتمداری و استغفار از ویژگیهای اهل ولایت شمرده شده است.
امام جمعه کازرون در پایان با اشاره به مراسم اعتکاف، اظهار داشت: احیای این سنت الهی از برکات نظام جمهوری اسلامی است و در شرایط امروز، یکی از مهمترین وظایف والدین، تقویت پیوند میان مساجد و مدارس و ایجاد اعتماد و ارتباط نسل نوجوان و جوان با مسجد است.
