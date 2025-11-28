بحران آب در شاهرود؛ زنگ خطری که صدایش به گوش مسئولان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حمید عبداللهیان در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شاهرود در مدرسه قلعه ضمن اشاره به شرایط منطقه و طرح این سوال که آیا دوباره جنگی بین ایران و دشمنان پدید می‌آید، ابراز کرد: تحلیل گران و مطلعان امور سیاسی و نظامی دیدگاه‌های متفاوتی دارند اما محتمل‌ترین نظر این است که اولاً جنگ تمام نشده است این جنگ ۱۲ روزه فقط عرصه و میدانش تغییر کرده است.

وی با بیان اینکه سابقاً جنگ در عرصه نظامی بوده و حالا این موضوع به فضای جنگ روانی، تصرف اذهان و تسخیر افکار عمومی است، افزود: اینکه با اعصاب و روان جامعه بازی کنند و مسائل اقتصادی جامعه را معلق قرار بدهند از جمله شگردهای ادامه جنگ از سوی دشمنان است.

این استاد خارج فقه حوزه‌های علمیه شاهرود با بیان اینکه جنگ ادامه دارد، گفت: اینکه امروز شاهد هستیم که حزب الله لبنان را مورد تهاجم قرار می‌دهند یا تهدیداتی را نسبت به جبهه مقاومت در عراق دامن می‌زنند و حتی طراحی‌هایی برای مقاومت یمن دارند به این معنی است که جنگ ادامه دارد و ما باید برای حوادث احتمالی که ممکن است در آینده رخ دهد، آماده باشیم.

عبداللهیان با بیان اینکه هر کس می‌خواهد نسبت به وضعیت کنونی به خصوص منطقه‌ای تحلیل ارائه دهد باید چارچوب‌های سیاست‌های خارجی نظام جمهوری اسلامی را مد نظر قرار دهد و در آن قالب تحلیل ارائه کند، گفت: اصول سیاست خارجی ما استکبارستیزی است لذا اگر تحلیلی باشد که با این اصل اساسی در تعارض باشد طبیعتاً واقعیت نخواهد داشت.

وی با بیان اینکه تحلیلی که از درونش عزت مندی ایران اسلامی زیر سوال برود، قابل قبول نیست، افزود: تحلیل که از درونش مقاومت و بازدارندگی نیروهای اسلامی و حزب اللهی تحت تأثیر قرار بگیرد، قابل قبول نیست لذا این اصول باید برای هر کسی که می‌خواهد نسبت به آینده تحلیلی ارائه کند، می‌بایست رعایت شود.

امام جمعه موقت شاهرود با بیان اینکه قدر مسلم این است که دیگر جنگ تمام عیاری رخ نخواهد داد و دلیل آن هم روشن است، بیان کرد: جنگ را دشمنان شروع کردند و می‌بایست ما تمام می‌کردیم اما آنها تمام کردند زیرا اگر یک هفته دیگر ادامه می‌دادند، اسرائیل محو شده بود.

عبدالهیان همچنین هفته بسیج را هم گرامی داشت و تاکید کرد: بسیج جریان مستمری است که از ابتدای انقلاب اسلامی مانند آب زلالی جریان پیدا کرده و در عرصه‌های مختلف خدمت رسانی کرده است لذا اگر مسئولان ما با همین روحیه بسیجی عمل می‌کردند حتماً شتاب ما بیش از اکنون بود و ما در نطقه‌های پیشرفت بالاتری از نقطه‌ای که هستیم، قرار می‌داشتیم لذا باید تفکر بسیج را باید حفظ و تقویت کنیم.

وی در ادامه صحبت‌های خود به مشکلات منطقه شاهرود هم اشاره کرد و بیان داشت: مهمترین مشکل منطقه ما کمبود آب است و منابع آب پایدار در شهرستان شاهرود دچار مشکلات جدی است ما مدت‌ها است که مشکل اساسی در زمینه آب داریم.

امام جمعه موقت شاهرود ادامه داد: اگر چه مشکل آب مشکلی ملی است اما در منطقه شاهرود مسئله آب موضوع اساسی است و ما نباید با دوگانه درست کردن بین اشتغال و آب بگوییم اگر می‌خواهیم مشکل اشتغال را حل کنیم باید معدنی راه اندازی شود آن هم به قیمت کمبود آب یا آلودگی آب، لذا این دو قطبی سازی بسیار غلطی است.

عبداللهیان ابراز کرد: مردم شاهرود نگران هستند و علمای این شهرستان در همه نقاط کشور از شاهرود تا قم و … نگران هستند و نامه‌های متعددی نوشته‌اند و پیگیری‌ها و مطالبه گری‌هایی انجام داده‌اند.

وی افزود: البته استاندار سمنان هم انسان با تجربه‌ای است که طرفدار مردم هستند و دوست دار این است که خدمت بیشتری انجام دهند در نتیجه توقع مردم، علما و نخبگان شهرستان طبق نامه‌ها و طومارهایی که نوشته‌اند، دقت نظر بیشتر در مقوله آب است مردم می‌خواهند که مشکل آب شاهرود حل شده و این نگرانی‌ها و دغدغه‌هایی که مردم دارند، برطرف بشود.

به گزارش مهر، مهمترین دغدغه مردم شاهرود تخریب‌های گسترده معدن کاری در کوهستان آبساز و حیات بخش شاهوار است، کوهستانی که آب مورد نیاز شهرستان را تأمین کرده و به دلیل معدنکاری دچار آسیب فراوان شده است، مردم روحانیان و علما و کنشگران محیط زیستی بارها و بارها و طی یک دهه اخیر با ارسال نامه‌ها و طومارهایی متعدد خواستار توقف کامل معدنکاری در شاهوار شده‌اند.