امام جمعه ایرانشهر: اعتماد به آمریکا چیزی جز سیلی و زیان نداشته است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عیسی بزمانی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته ایرانشهر بیان کرد: فردی که حضور خداوند را در لحظات زندگی خود مشاهده کند، در هیچ عرصه‌ای دچار بن‌بست نخواهد شد.

امام جمعه ایرانشهر با گرامیداشت سالروز شهادت دو دانشمند برجسته هسته‌ای، شهید محسن فخری‌زاده و شهید مجید شهریاری، گفت: اتحاد علمی دانشمندان هسته‌ای کشور در مسیر استقلال و امنیت ایران نقش تعیین‌کننده‌ای داشته است.

وی با اشاره به جایگاه علمی و روحیه جهادی شهید فخری‌زاده افزود: تحقیقات گسترده، تربیت شاگردان، خلاقیت و پاسخ‌گویی این شهید به نیازهای روز، او را به چهره‌ای اثرگذار اما گمنام در عرصه علمی کشور تبدیل کرده بود.

حجت الاسلام بزمانی مطرح کرد: بسیج منشأ جوشش و حرکت عظیم اجتماعی در کشور است و باید در مبدأ خود پویا و زنده بماند تا بتواند در عرصه‌های بین‌المللی نیز اثرگذاری داشته باشد.

وی ادامه داد: رهبر انقلاب در سخنرانی اخیر تأکید کردند که دشمن طی ۲۰ سال تلاش کرد با تضعیف پایه‌های نظام، انقلاب را از بین ببرد اما با حضور مردم در صحنه ناکام ماند.

امام جمعه ایرانشهر افزود: وحدت مردم در حوادث اخیر و جنگ ۱۲ روزه نمونه‌ای روشن از همدلی ملی است و باید مراقب تلاش دشمن برای ایجاد شکاف‌های داخلی بود.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به ایام رحلت ام‌البنین (س) گفت: مادران و همسران شهدا که بهترین فرزندان را در مسیر ایثار و مقاومت تربیت کردند، الگوی پایداری و وفاداری هستند و باید تکریم آنان همواره مورد توجه باشد.

حجت الاسلام بزمانی در پایان با بیان اینکه «هر کس به آمریکا اعتماد کرد سیلی خورد»، تجربه کشورهایی مانند اوکراین را نمونه‌ای روشن از خطای اعتماد به آمریکا دانست و بیان کرد: توجه به اعتماد دشمنان جز خسارت به‌دنبال نداشته است.