مشروبات الکلی جان ۴ نفر را در ایرانشهر گرفت؛ سه متخلف دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مرتضی نوری پناه شب شنبه در جمع خبرنگاران گفت: در پی مسمومیت ۸ شهروند که منجر به فوت ۴ نفر به علت مصرف مشروبات الکلی مسموم در شهرستان ایرانشهر شده بود؛ تیم ویژه‌ای برای بررسی این موضوع تشکیل شد.

فرمانده انتظامی ایرانشهر افزود: بلافاصله مأموران انتظامی با انجام اقدامات پلیسی سه نفر از فروشندگان مشروبات الکلی را شناسایی و دستگیر که تحقیقات میدانی برای کشف زوایای دیگر موضوع ادامه دارد.

همچنین لازم به ذکر است در پی مصرف مشروبات الکلی مشکوک به الکل صنعتی در یک مجلس عروسی در بخش محمدان بمپور، تاکنون ۴ نفر بر اثر مصرف این مشروبات جان خود را از دست داده‌اند؛ همچنین یک نفر دچار نابینایی شده و ۳ نفر دیگر در وضعیت وخیم قرار دارند.