به گزارش خبرنگار مهر، مسعود امامی‌یگانه شامگاه شنبه در نشست با مدیران بخش‌های گوناگون اداره‌کل آموزش و پرورش استان و سرکشی از واحدهای مختلف آن، اظهار کرد: برای عملی‌سازی برنامه هفتم توسعه در حوزه تأمین اماکن آموزشی، با محوریت فرمانداران هر هفته برنامه‌ریزی و تمهیدات ضروری به عمل می‌آید.



وی با تأکید بر لزوم تحکیم تشکل‌های مردمی در احداث مدرسه، افزود: فرمانداران و رؤسای مناطق آموزش و پرورش باید در جلب مشارکت نیکوکاران و اقشار گوناگون جامعه برای همکاری در احداث مدارس تلاش کنند.



استاندار اردبیل همچنین با اشاره به ارزش ارتقای موقعیت مدرسه در عرصه آموزش تخصص‌های عملی، گفت: اجرای دوره‌های آموزشی متمرکز بر معلم برای ارتقای کیفیت آموزش حیاتی است و باید معلمان در دوره‌های کوتاه‌مدت تخصصی از این دوره‌ها استفاده کنند.



امامی‌یگانه تمرکز بر آموزش‌های کاربردی هماهنگ با نیازهای بازار کار و کوشش برای بهبود رتبه استان اردبیل در آزمون سراسری را از موارد کلیدی ارتقای سطح آموزشی برشمرد.



وی با یادآوری تخصیص یک‌هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بودجه برای تأمین تجهیزات و نوسازی اماکن آموزشی در سفر رئیس‌جمهور پزشکیان به استان اردبیل، افزود: گسترش فضاهای آموزشی و ورزشی، سالن‌های ورزشی و لوازم آزمایشگاهی باید در کانون توجه باشد و اعتبارات مصوب به‌طور کامل هزینه شود.



استاندار اردبیل بر ضرورت پیوند پویا با بنگاه‌های دانش‌بنیان و حضور عینی دانش‌آموزان در کارگاه‌های تولیدی و صنعتی پافشاری کرد و اظهار داشت: آموزش نباید منحصر به موضوعات تئوری باشد و ارائه توانمندی‌های مورد نیاز بازار کار متناسب با استعدادهای دانش‌آموزان و دانشجویان باید مورد توجه قرار گیرد تا استان با مشکل کمبود نیروی متخصص روبرو نشود.