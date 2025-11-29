به گزارش خبرنگار مهر، مسعود امامییگانه شامگاه شنبه در نشست با مدیران بخشهای گوناگون ادارهکل آموزش و پرورش استان و سرکشی از واحدهای مختلف آن، اظهار کرد: برای عملیسازی برنامه هفتم توسعه در حوزه تأمین اماکن آموزشی، با محوریت فرمانداران هر هفته برنامهریزی و تمهیدات ضروری به عمل میآید.
وی با تأکید بر لزوم تحکیم تشکلهای مردمی در احداث مدرسه، افزود: فرمانداران و رؤسای مناطق آموزش و پرورش باید در جلب مشارکت نیکوکاران و اقشار گوناگون جامعه برای همکاری در احداث مدارس تلاش کنند.
استاندار اردبیل همچنین با اشاره به ارزش ارتقای موقعیت مدرسه در عرصه آموزش تخصصهای عملی، گفت: اجرای دورههای آموزشی متمرکز بر معلم برای ارتقای کیفیت آموزش حیاتی است و باید معلمان در دورههای کوتاهمدت تخصصی از این دورهها استفاده کنند.
امامییگانه تمرکز بر آموزشهای کاربردی هماهنگ با نیازهای بازار کار و کوشش برای بهبود رتبه استان اردبیل در آزمون سراسری را از موارد کلیدی ارتقای سطح آموزشی برشمرد.
وی با یادآوری تخصیص یکهزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بودجه برای تأمین تجهیزات و نوسازی اماکن آموزشی در سفر رئیسجمهور پزشکیان به استان اردبیل، افزود: گسترش فضاهای آموزشی و ورزشی، سالنهای ورزشی و لوازم آزمایشگاهی باید در کانون توجه باشد و اعتبارات مصوب بهطور کامل هزینه شود.
استاندار اردبیل بر ضرورت پیوند پویا با بنگاههای دانشبنیان و حضور عینی دانشآموزان در کارگاههای تولیدی و صنعتی پافشاری کرد و اظهار داشت: آموزش نباید منحصر به موضوعات تئوری باشد و ارائه توانمندیهای مورد نیاز بازار کار متناسب با استعدادهای دانشآموزان و دانشجویان باید مورد توجه قرار گیرد تا استان با مشکل کمبود نیروی متخصص روبرو نشود.
استاندار اردبیل گفت: با محوریت فرمانداران، برنامهریزی هفتگی برای تأمین فضای آموزشی انجام میدهیم و از همه ظرفیتهای مردمی و خیرین برای مدرسهسازی استفاده خواهیم کرد.
