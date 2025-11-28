عسگری: بسیجیان مرکزی در تمام مقاطع انقلاب نقش‌ راهبردی داشتند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا عسگری شامگاه جمعه در آئین تشییع پیکر گلگون کفن شهید گمنام ۲۲ ساله و یادواره سرلشکر شهید رحیم آنجفی و ۸۹۲ شهید بسیجی شهرستان اراک اظهار کرد: استان مرکزی در جریان جنگ ۱۲ روزه با حضور گسترده نیروهای بسیجی و رزمنده ۵۵ شهید تقدیم انقلاب اسلامی کرد و بار دیگر وفاداری خود را به آرمانهای امام و رهبری ثابت ساخت.
وی افزود: امام خمینی (ره) با تدبیری ژرف، شجره طیبهای را بنیان گذاشتند که هم موجب آرامش جامعه شد و هم زمینه نقشآفرینی مؤمنان را در عرصههای مختلف کشور فراهم کرد.
سردار عسگری تصریح کرد: این مسیر امروز با هدایتهای مقام معظم رهبری در حوزههای دفاعی، امنیتی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و عرصه رسانه با قدرت و انسجام تداوم یافته است.
وی ادامه داد: رزمندگان و بسیجیان استان مرکزی همواره در مقاطع مختلف انقلاب اسلامی حضور مؤثر و تعیین کنندهای داشتهاند.
جانشین فرمانده سپاه روحالله استان مرکزی تاکید کرد: بسیجیان استان مرکزی در دوران هشت سال دفاع مقدس بهویژه در حوزه مهندسی رزمی نقش برجستهای ایفا کردند.
وی گفت: امروز نیز بر اساس فرامین امام خمینی (ره) و دستورات فرماندهی کل سپاه، در مأموریتهای امنیتی و گشتهای مختلف حضوری فعال و مؤثر دارند.
سردار عسگری افزود: شهدای جنگ دوازده روزه از شهرستانهای مختلف استان بودند و یاد آنان برای همیشه ماندگار خواهد بود.
وی تصریح کرد: استان مرکزی در محور غربی کشور، در یکی از نقاط حساس دفاعی قرار گرفته و همواره در معرض تهدیدات دشمن بوده است.
جانشین فرمانده سپاه روحالله استان مرکزی بیان کرد: این درحالی است که رزمندگان استان، مردانه و با صلابت ایستادند و اجازه ندادند دشمن حتی لحظهای پیشروی کند.
وی افزود: حضور در جمع ایثارگران و خانوادههای معظم شهدا فرصتی ارزشمند است و سپاه روحالله خدمت به این مردم ولایتمدار را افتخاری بزرگ میداند.
