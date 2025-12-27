مدیرکل دامپزشکی بوشهر: سلامت مردم قابل تعلیق نیست

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن رهنما ظهر شنبه در نشست با خبرنگاران با اشاره به طرح ساماندهی کشتارگاهها و دغدغه قصابان اظهار کرد: قصابیها حذف نخواهند شد و همچنان حلقه اصلی توزیع گوشت در سطح شهر هستند.
مدیرکل دامپزشکی استان بوشهر افزود: کشتارگاه تنها محل ذبح دام است و شغل قصابی نهتنها از بین نمیرود بلکه با تفکیک وظایف، ساماندهی و ارتقای بهداشت، پایدارتر خواهد شد، همچنین سلاخهای حرفهای نیز میتوانند در کشتارگاه صنعتی با حقوق و شرایط مناسب بهکارگیری شوند.
رهنما با اشاره به نقش کشتارگاههای صنعتی در کنترل بیماریهای مشترک انسان و دام، تصریح کرد: در کشتارگاههای سنتی تنها حداقلهای بهداشتی قابل اعمال است، اما در ساختار صنعتی امکان نظارت کامل، تشخیص دقیق و پیشگیری مؤثر از بیماریهایی نظیر تب کریمهکنگو، کیست هیداتید و سایر بیماریهای خطرناک وجود دارد؛ بیماریهایی که آثار آنها ممکن است سالها بعد در بدن انسان بروز کند.
مدیرکل دامپزشکی استان بوشهر در پایان تأکید کرد: هر مجموعه دولتی یا خصوصی که بتواند استانداردهای بهداشتی، زیستمحیطی و شرعی را رعایت کند، مورد حمایت دامپزشکی قرار میگیرد، اما تا رسیدن به این شرایط، سلامت مردم قابل تعلیق نیست.
وی گفت: دامپزشکی استان با تمام توان برای حفظ سلامت شهروندان و ارتقای بهداشت عمومی ایستاده و از اجرای ساختارهای استاندارد حمایت خواهد کرد.
هیچ انحصاری برای کشتارگاه صنعتی وجود ندارد
رهنما با رد هرگونه شائبه انحصار در حوزه کشتار دام افزود: دامپزشکی از هر سرمایهگذاری که بتواند استانداردهای بهداشتی، زیستمحیطی و شرعی را تأمین کند، حمایت میکند و هیچگونه منع یا انحصاری در این زمینه وجود ندارد.
وی گفت: هماکنون نیز مجوز ساخت کشتارگاه صنعتی در استان صادر شده و درخواستهای مشابه در سایر نقاط از جمله شهر جم و بندریگ داده شده و مورد موافقت قرار گرفته است.
مدیرکل دامپزشکی استان بوشهر با بیان اینکه ظرفیت کشتارگاه صنعتی بیش از نیاز فعلی استان است، گفت: ظرفیت یک شیفت کاری این کشتارگاه حدود ۲۵۰ تا ۲۶۰ رأس دام سبک و ۷۰ رأس دام سنگین است و قابلیت افزایش تا دو برابر این میزان را نیز دارد. از نظر خط کشتار، سردخانه و زیرساختهای فنی، هیچ محدودیتی برای تأمین نیاز استان وجود ندارد.
تعطیلی کشتارگاههای سنتی باعث گرانی گوشت نمیشود
مدیر کل دامپزشکی استان بوشهر با اشاره به نگرانیها درباره افزایش قیمت گوشت گفت: دامپزشکی مسئول تنظیم بازار و قیمت نیست و اولویت ما صرفاً سلامت مردم است؛ با این حال، در مصوبه استانداری، مالک کشتارگاه صنعتی متعهد شده است که تعطیلی کشتارگاههای سنتی منجر به افزایش قیمت گوشت برای مصرفکننده نشود.
وی گفت: همچنین تمهیداتی از جمله حمل رایگان گوشت از کشتارگاه تا واحدهای قصابی برای جلوگیری از افزایش قیمت پیشبینی شده است.
