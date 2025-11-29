به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد نانو، در شرایطی که نظام سلامت کشور همیشه با بیماران مبتلا به زخم‌های مزمن، زخم‌های دیابتی و بیماری‌های پوستی ژنتیکی مانند EB مواجه است، تولید یک پانسمان فومی پیشرفته می‌تواند به جریان درمان این زخم‌ها کمک شایانی کند.

«طبافلکس» محصول شرکت تریتا، پانسمان فوم ایرانی مبتنی بر فناوری میکسل و مجهز به ترکیبات ضدمیکروبی PHMB است که توانسته با استانداردهای جهانی هم‌تراز شود و نیاز واقعی بیماران را پاسخ دهد.

این پانسمان که دارای پروانه تولید از وزارت بهداشت و گواهی‌های بین‌المللی ISO۱۳۴۸، GMP و FDA-QSR است، با هدف ارتقای کیفیت مراقبت از زخم، کاهش بار درمانی و ایجاد یک محیط ترمیمی پایدار طراحی شده است. شرکت سازنده اعلام کرده که تولید داخلی این محصول تاکنون ۱۵.۲ میلیون دلار کاهش ارزبری به همراه داشته و جایگزین واردات گران‌قیمت پانسمان‌های مشابه شده است.

پاسخی به چالش‌های جدی نظام سلامت

ترمیم زخم‌های مزمن همواره یکی از دشوارترین بخش‌های درمان بوده و هزینه‌های سنگین، اثرگذاری پایین پانسمان‌های معمول و کمبود محصولات تخصصی، مسیر درمان بسیاری از بیماران را دشوار کرده است. این مسئله در بیماران EB یا بیماران دچار زخم‌های طولانی‌مدت، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند؛ چراکه کوچک‌ترین خطا در انتخاب پانسمان می‌تواند به درد، عفونت یا تأخیر جدی در ترمیم منجر شود. طبافلکس با هدف پوشش همین خلأ وارد بازار شده است. ساختار فومی چندلایه، خاصیت ضدمیکروبی پایدار و قابلیت تنظیم رطوبت، باعث شده این محصول در درمان زخم‌های مزمن، زخم‌های دیابتی، زخم‌های فشاری و بیماران با پوست حساس عملکرد ویژه‌ای ارائه دهد.

نوآوری؛ استاندارد جهانی در قالب یک محصول ایرانی

پیشرفت این پانسمان تنها در سطح ساختار فومی نیست؛ بلکه بهره‌گیری از فناوری تنظیم هوشمند رطوبت، طراحی فرمولاسیون متناسب با شرایط پوستی بیماران ایرانی و رعایت دقیق استانداردهای جهانی، آن را به محصولی رقابتی تبدیل کرده است. استفاده از فناوری میکسل و پوشش ضدمیکروبی PHMB، امکان کنترل بار میکروبی را فراهم می‌کند و مانع پیشرفت عفونت در بافت می‌شود؛ مسئله‌ای که در زخم‌های مزمن اهمیت حیاتی دارد.

مزیت‌های کارکردی محصول

طبافلکس مجموعه‌ای از ویژگی‌های تخصصی را یکجا ارائه می‌دهد:

طراحی بر اساس استانداردهای بین‌المللی ترمیم زخم

مناسب برای زخم‌های حاد و مزمن و بیماران EB

کاهش بار میکروبی و عفونت در ناحیه زخم

ایجاد محیط مرطوب کنترل‌شده برای تسریع ترمیم

حفظ چسبندگی تنظیم‌شده در طول دوره درمان

جلوگیری از چسبندگی ناخواسته پانسمان به بستر زخم

کاهش درد هنگام جدا کردن پانسمان

سازگاری بالا با پوست، حتی در نواحی حساس

جذب مایع قدرتمند برای مدیریت ترشحات زخم

این ویژگی‌ها در کنار یکدیگر موجب شده‌اند که طبافلکس نه‌تنها مانع آسیب‌های ثانویه در ناحیه زخم شود، بلکه درد و استرس ناشی از تعویض پانسمان را نیز کاهش دهد؛ عاملی که به‌ویژه برای بیماران EB اهمیت دارد.

صرفه‌جویی اقتصادی و دسترسی بهتر بیماران

قیمت داخلی این پانسمان حدود ۲۲۰ هزار تومان (معادل ۲ دلار) است، در حالی که نمونه‌های خارجی مشابه با قیمت ۱۰ دلار عرضه می‌شوند. این اختلاف چشمگیر قیمتی، در کنار توان تولید انبوه و کیفیت استاندارد، طبافلکس را به محصولی مقرون‌به‌صرفه و در عین حال قابل‌اعتماد تبدیل کرده است.

حذف وابستگی به واردات، توسعه زنجیره تأمین داخلی و افزایش دسترسی بیماران به محصولی درمان‌محور و علمی، از جمله دستاوردهای اصلی این فناوری به شمار می‌آید.

تولید پانسمان فوم طبافلکس، علاوه بر ایجاد یک گزینه درمانی مطمئن برای پزشکان و بیماران، نماد پیشرفت صنعت تجهیزات پزشکی کشور است. این محصول با کاهش ۱۵.۲ میلیون دلاری ارزبری، ارتقای کیفیت مراقبت از زخم، بهبود فرایند ترمیم و توان رقابت با محصولات خارجی، توانسته جایگاه تازه‌ای در حوزه ترمیم زخم‌های مزمن ایجاد کند و مسیر حرکت صنعت تجهیزات پزشکی را به سمت استانداردهای جهانی هموار سازد.