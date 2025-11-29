  1. استانها
داداش زاده: ۸۰ درصد شبکه برق بخش سنگر خودنگهدار می‌شود

رشت- بخشدار سنگر از آغاز یکی از مهم‌ترین پروژه‌های نوسازی شبکه برق سنگر خبر داد و افزود: با اجرای این طرح، بیش از ۸۰ درصد شبکه برق بخش سنگر به کابل خودنگهدار مجهز خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی داداش‌زاده صبح شنبه در گفتگو با رسانه‌ها با بیان اینکه این پروژه یکی از با اهمیت ترین طرح‌های نوسازی شبکه برق در سال‌های اخیر در منطقه است، اظهار کرد: اصلاح کابل‌های قدیمی و نوسازی پایه‌های فرسوده باعث افزایش ایمنی شبکه، کاهش خاموشی‌ها و ارتقای رضایت مشترکان خواهد شد.

وی با اشاره به دو محور اصلی پروژه توضیح داد: در بخش نخست، ۶۰ کیلومتر کابل قدیمی مسی که به دلیل تلفات انرژی بالا و حساسیت در برابر شرایط جوی فرسوده شده‌اند، جمع‌آوری و با کابل‌های خودنگهدار پیشرفته جایگزین خواهند شد. بخش دوم شامل نوسازی پایه‌های فرسوده چوبی به پایه‌های مقاوم فلزی و بتنی است تا استحکام و ایمنی شبکه در برابر باد و طوفان افزایش یابد.

داداش‌زاده با بیان اینکه پس از اجرای این پروژه، بیش از ۸۰ درصد شبکه برق بخش سنگر به کابل خودنگهدار مجهز خواهد شد، افزود: این اقدام موجب کاهش خاموشی‌ها، افزایش کیفیت برق‌رسانی و بهبود ایمنی شبکه در سراسر بخش خواهد شد.

وی در پایان تأکید کرد: توسعه زیرساخت‌های برق، نقش مهمی در ارتقای سطح رفاه مردم، پایداری خدمات و کاهش مشکلات ناشی از شبکه‌های فرسوده دارد و اجرای این پروژه نقطه عطفی در بهبود زیرساخت‌های انرژی بخش سنگر محسوب می‌شود.

