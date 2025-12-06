افزایش موارد ابتلا به آنفلوآنزا؛ کارشناس اورژانس هشدار داد

ولید محمد نژادیان کارشناس اورژانس پیش‌بیمارستانی، در گفتگو با مهر بر ضرورت رعایت نکات پیشگیرانه برای قطع زنجیره انتقال بیماری آنفلوآنزا تأکید کرد.

به گفته وی، آنفلوآنزا می‌تواند تنها با یک عطسه منتقل شود، اما شهروندان با رعایت چند رفتار ساده قادرند از ابتلا و گسترش بیماری جلوگیری کنند.

محمدنژادیان با اشاره به اینکه کودکان، سالمندان و مادران باردار بیش از دیگران در معرض خطر عوارض شدید آنفلوآنزا قرار دارند، گفت: سیستم ایمنی این گروه‌ها ضعیف‌تر است و ابتلا برای آن‌ها ممکن است فراتر از یک سرماخوردگی ساده باشد.

وی مهم‌ترین اقدامات پیشگیرانه را این‌گونه برشمرد و گفت: استفاده از ماسک در محیط‌های شلوغ و سربسته، به‌ویژه برای افراد بیمار یا دارای بیماری زمینه‌ای، شست‌وشوی صحیح و منظم دست‌ها با آب و صابون، رعایت آداب سرفه و عطسه با پوشاندن دهان و بینی، خودداری از حضور در محل کار هنگام داشتن تب و بدن‌درد و پرهیز از مصرف خودسرانه آنتی‌بیوتیک، زیرا این داروها بر بیماری‌های ویروسی مانند آنفلوآنزا بی اثرند.

این کارشناس در خصوص مراقبت‌های لازم هنگام بیماری نیز افزود: استراحت کافی، نوشیدن مایعات، تهویه مناسب محیط و در صورت نیاز مصرف استامینوفن از اقدامات اولیه مهم هستند و والدین باید تب کودکان را به طور منظم کنترل کنند و در سالمندان نسبت به تنگی نفس هوشیار باشند.

محمدنژادیان همچنین بر اهمیت تزریق واکسن آنفلوآنزا تأکید کرد و گفت: واکسن مانند کمربند ایمنی عمل می‌کند؛ شاید مانع ابتلا نشود، اما شدت بیماری را به میزان قابل توجهی کاهش می‌دهد.

وی در پایان هشدار داد: در صورت مشاهده علائمی مانند تب بالا، تنگی نفس شدید، بی‌حالی مفرط یا کاهش سطح هوشیاری، باید فوراً با اورژانس ۱۱۵ تماس گرفته شود.