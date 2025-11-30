تیم ملی اسکواش دغدغه صعود ندارد/ جدال سخت با حریفان در قهرمانی جهان

محسن غلامنژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، در آستانه اعزام به رقابتهای قهرمانی جهان درباره شرایط تیم ملی و سختیهای پیشرو اظهار داشت: در رقابتهای قهرمانی جهان با تیمهای ژاپن و مصر همگروه هستیم؛ گروهی که واقعاً بسیار دشوار است. درباره تیم مصر که بحثی وجود ندارد چون قهرمان جهان است. ژاپن نیز در بخش بانوان یک بازیکن با رنکینگ زیر ۱۰ جهان دارد و در بخش مردان نیز بازیکنان زیر ۳۰ و ۴۰ جهان را در اختیار دارد. با توجه به این شرایط کاملاً روشن است که چه کار سختی در پیش خواهیم داشت.
وی گفت: شرایط بازیکنان ما خوب است. البته سپهر اعتمادپور بهخاطر مصدومیتی که داشت مدتی استراحت کرد و تمرین نداشت. از آنجا که اسامی را هم ارسال کرده بودیم امکان تغییر بازیکن بهدلیل پایان مهلت نامنویسی وجود نداشت و مقرر شد با همین دو بازیکن یعنی اعتمادپور و پویا شفیعی راهی رقابتهای قهرمانی جهان شویم. خوشبختانه اعتمادپور حالا شرایط خوبی دارد و کمکم به تمرینات بازگشته است.
سرمربی تیم ملی اسکواش افزود: برای آمادگی بیشتر قرار بود ۱۰ روز زودتر راهی هند شویم تا تمرینات مشترکی با این تیم داشته باشیم ولی بهخاطر مشکلات مربوط به نامنویسی مسابقات و دیر صادر شدن ویزا اعزام زودهنگام ممکن نشد. در نهایت سه یا چهار روز زودتر اعزام خواهیم شد و هند نیز قول داده تعدادی بازیکن خوب در اختیار ما قرار دهد تا بتوانیم تمرین و بازی تدارکاتی مناسبی داشته باشیم.
غلامنژاد با اشاره به بدشانسیهای اخیر تیم ملی گفت: تیم ملی اسکواش ایران در ماههای گذشته کمی با بدشانسی مواجه شد. قرار بود راهی مسابقات قهرمانی آسیا شویم اما بهخاطر آغاز جنگ و لغو پروازها این امکان را از دست دادیم. بعد از آن هم چند رویداد بینالمللی را بهدلیل عدم صدور ویزا از دست دادیم. وقتی شرایط تیمی را مقایسه میکنیم میبینیم تیم ملی ایران آخرین بار یک سال و نیم پیش در رقابتهای قهرمانی آسیا (دوره گذشته) بهصورت رسمی در یک رویداد تیمی شرکت کرده است.
وی ادامه داد: در کشور تمرینات خوبی داریم اما این کافی نیست. بازیکن با ماندن در خانه پیشرفت نمیکند. رقبای ما هر سال حداقل در ۱۵ تورنمنت بینالمللی شرکت میکنند در حالی که اکثر اعزامهای ما بهخاطر مشکلاتی مثل ویزا لغو میشود.
او درباره برنامههای پیشرو توضیح داد: پس از مسابقات قهرمانی جهان در پایان فروردین ۱۴۰۵ رقابتهای قهرمانی آسیا به میزبانی پاکستان را داریم که مقرر شده بیست روز زودتر به آن کشور برویم؛ البته اگر دوباره برنامهها تغییر نکند. روزهای سختی را پیش رو داریم ولی همین که میتوانیم با بهترینهای آسیا و جهان بازی کنیم اتفاق خوبی است.
سرمربی تیم ملی اسکواش تصریح کرد: هدف ما ابتدا موفقیت در بازیهای آسیایی ناگویا و سپس کسب سهمیه المپیک است که امیدوارم در این مسیر موفق باشیم. قول صعود از رقابتهای جهانی را نمیدهم زیرا برای من تجربه این مسابقات اهمیت بیشتری دارد. قرار است در این رقابتها چهار بازی انجام دهیم و این برای ما بسیار ارزشمند است.
وی در پایان خاطر نشان کرد: شاید برای برخی مربیها مهم باشد که در چند رویداد چند هزار دلاری شرکت کنند و به نتیجه برسند ولی برای من مهم است که تیم خود را در برابر قدرتهای مهم جهان و آسیا محک بزنیم حتی اگر نتوانیم از مرحله گروهی هم صعود کنیم.
