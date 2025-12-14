پیروزی نزدیک تیم ملی اسکواش ایران مقابل برزیل در جام جهانی

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های جام جهانی اسکواش به میزبانی هند در حال برگزاری است و تیم ملی اسکواش ایران در دیدار برابر برزیل با نتیجه ۸۲ بر ۷۵ به پیروزی دست یافت.

تیم ایران با ترکیب فرشته اقتداری، پویا شفیعی‌فرد، سپهر اعتمادپور و فاطمه فلاحتی در این رقابت‌ها حضور دارد.

در بازی با برزیل فرشته اقتداری موفق شد برابر «لورا سیلوا» رنک ۱۲۱ جهان با نتیجه ۳ بر ۲ پیروز شود، پویا شفیعی‌فرد مقابل «پدرو مومتو» رنک ۱۸۳ جهان ۲ بر ۳ شکست خورد و سپهر اعتمادپور هم برابر «دیگو گوبی» رنک ۸۶ جهان با نتیجه ۳ بر صفر مغلوب شد. فاطمه فلاحتی نیز به دلیل غیبت حریفش برنده اعلام شد.

با این نتیجه تیم ملی اسکواش ایران راهی دیدار رده‌بندی برای کسب جایگاه نهم تا دوازدهم خواهد شد و در این مرحله به مصاف تیم لهستان می‌رود.

تیم ملی ایران پیش‌تر در دیدارهای مرحله مقدماتی مقابل ژاپن و مصر شکست خورد.