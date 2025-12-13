ارزشمندترین تجربه ۱۷ سال گذشته را داشتیم/ کسی از ما انتظار برد نداشت

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای اسکواش تیمی قهرمانی جهان از ۱۸ آذرماه به میزبانی هند برگزار شد؛ مسابقاتی که پس از ۱۷ سال بار دیگر تیم ملی اسکواش ایران را در سطح جهانی مقابل قدرتهای مطرح این رشته قرار داد.
تیم ملی کشورمان با ترکیب پویا شفیعی، سپهر اعتماد پور، فاطمه فلاحتی و فرشته اقتداری در جام جهانی هند حاضر شد و در مرحله گروهی مقابل ژاپن و مصر دو تیم صاحبنام و دارای رنکینگهای برتر جهان صفآرایی کرد. شاگردان محسن غلامنژاد اگرچه در نهایت نتیجه را به هر دو حریف واگذار کرده و از صعود بازماندند ولی بیشک تجربه حضور در این سطح از رقابتها پس از سالها غیبت اهمیت ویژهای برای اسکواش ایران داشت.
محسن غلامنژاد سرمربی تیم ملی اسکواش ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره حضور تیم ایران در رقابتهای کاپ جهانی هند اظهار کرد: پیش از ورود به تورنمنت واقعبینانه انتظار پیروزی مقابل تیمهایی مانند مصر و ژاپن را نداشتیم. وقتی رنکینگ بازیکنان این تیمها را نگاه میکنید شرایط کاملاً مشخص است. تیم مصر قهرمان جهان است و صحبت درباره قدرت آنها جای بحث ندارد. ژاپن هم بازیکن رنکینگ ۶ دنیا و نفرات ردههای ۳۰ و ۴۰ جهان را در اختیار دارد در حالی که بهترین رنکینگ ما در بخش مردان حدود ۳۰۰ است.
وی با اشاره به فاصله فنی و تجربه بین تیم ایران و رقبا افزود: جدا از اختلاف فنی به نظر من مشکل اصلی ما تجربه بود. تعداد مسابقاتی که بازیکنان ما انجام میدهند در مقایسه با حریفان بسیار کمتر است. همین مسئله باعث شد سطح استرس بازیکنان بالا برود. تلاش کردیم کنترلشان کنیم ولی تجربه چیزی نیست که بتوان در زمان کوتاه تزریق کرد. مطمئنم اگر همین مسابقات یک ماه بعد تکرار میشد با همین ترکیب نتیجه بهتری میگرفتیم چون استرس اولیه کمتر میشد و بچهها میتوانستند کارهای فنی خود را بهتر اجرا کنند.
سرمربی تیم ملی اسکواش ادامه داد: جو مسابقات در سطح قهرمانی جهان بسیار سنگین بود و واقعاً ما سختترین قرعه ممکن را گرفتیم. با این حال چیزی که برای من ارزشمند بود این بود که بازیکنان پس از شکست مقابل مصر واقعاً ناراحت بودند. هیچکس با ذهنیت ما نمیتوانیم وارد زمین نشد. قبل از بازیها همه صحبتها حول این بود که بهترین عملکرد را ارائه دهیم و حتی برای برد بجنگیم؛ اینکه بچهها بعد از مسابقه ناراحت بودند نشان میدهد سطح توقعشان از خودشان بالا رفته و این یک نکته مثبت است.
غلامنژاد با اشاره به اهمیت این تجربه برای رقابتهای آینده تیم ایران گفت: امیدوارم در مسابقات قهرمانی آسیا بتوانیم نتیجه خوبی کسب کنیم. این تورنمنت برای ما یک تجربه بسیار بزرگ بود. بازیکنان بزرگ جهان در این مسابقات حضور داشتند و بچههای ما برای اولین بار چنین سطحی را از نزدیک لمس کردند. از نظر فنی هم برای خود من بسیار آموزنده بود؛ اینکه دیگر تیمها چه استراتژیهایی دارند و مربیانشان چگونه کار میکنند. این تجربیات برای ما ارزشمند است و باید در گنجینه دانش فنیمان ثبت شود.
وی افزود: هدف ما از ابتدا هم این بود که این مسابقات یک مرحله آمادهسازی باشد. شما در نظر بگیرید که بعد از ۱۷ سال ایران در یک رقابت جهانی شرکت کرده و طبیعی است که هیچکدام از بازیکنان ما تجربه حضور در چنین سطحی را نداشتند. حالا اما بازیکنان میدانند باید در چه سطح فشار بدنی، تکنیکی و تاکتیکی بازی کنند و توقعشان از خودشان بسیار بالاتر رفته است.
غلامنژاد در پایان تأکید کرد: به بچهها هم بعد از هر بازی میگفتم که هیچکس از شما انتظار شکست دادن قهرمان جهان را ندارد. مهم این است که یاد بگیریم و رشد کنیم. مطمئن باشید در چند ماه آینده خبرهای خوبی از همین بازیکنان خواهید شنید. باور دارم این تجربه تأثیر بسیار زیادی در عملکرد ما در مسابقات قهرمانی آسیا خواهد داشت و امیدوارم بهترین نتیجه ممکن را به دست بیاوریم.
