به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات اسکواش رنکینگ جهانی، با جایزه ۱۵ هزار دلاری، در شهر چنای هند در حال برگزار است. در این مسابقات فرشته اقتداری نماینده ایران است که شروع مقتدرانه ای در مسابقات رنکینگ جهانی داشت.

اقتداری ملی پوش کشورمان در نخستین دیدار مقابل آنجالی سموال بازیکن هندی با نتیجه ۳ – ۱ به برتری رسید . اقتداری با رنک ۲۳۸ موفق شد سموال هندی که رنک ۱۵۷ دنیا را دارد مغلوب کند.

فرشته اقتداری در دومین دیدار خود امروز به مصاف چینگ هی فونگ از هنگ کنگ با رنک ۹۸ خواهد رفت و درصورت پیروزی در این دیدار به جمع ۸ نفر برتر رقابت ها راه خواهد یافت.