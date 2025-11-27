  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۰۴

قرعه‌کشی جام جهانی اسکواش؛ ایران هم‌گروه مصر و ژاپن شد  

قرعه کشی رقابت های جام جهانی اسکواش با حضور ایران، مصر، ژاپن در یک گروه همراه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، قرعه‌کشی مسابقات جام جهانی اسکواش برگزار شد و تیم ملی جمهوری اسلامی ایران در گروه D با تیم‌های مصر، مدافع عنوان قهرمانی، و ژاپن هم‌گروه شد.

این رقابت‌ها از ۱۸ تا ۲۳ آذر در مرکز خرید «اکسپرس اونیو» شهر چنای هند برگزار می‌شود. ۱۲ تیم در چهار گروه سه‌تیمی تقسیم شده‌اند:

- گروه A: آفریقای جنوبی، جمهوری کره و هنگ‌کنگ
- گروه B: هند، برزیل و سوئیس
- گروه C: مالزی، استرالیا و لهستان
- گروه D: ژاپن، ایران و مصر

مرحله گروهی از ۱۸ تا ۲۰ آذر برگزار خواهد شد و دو تیم برتر هر گروه راهی مرحله یک‌چهارم نهایی می‌شوند.

