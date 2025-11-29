به گزارش خبرنگار مهر، صبح شنبه نشست هماهنگی و برنامه‌ریزی اعتکاف‌های دانش‌آموزی با حضور حجت‌الاسلام سیدعلیرضا تکیه‌ای، مسئول ستاد مرکزی اعتکاف کشور و اعضای شورای راهبری اعتکاف استان در یزد برگزار شد.

حجت‌الاسلام مجتبی صداقت، در این نشست با اشاره به جایگاه والای برنامه‌های معنوی برای نسل جوان، بر لزوم دقت در اجرا و هماهنگی بیشتر با مساجد به عنوان پایگاه‌های اصلی برگزاری تأکید کرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان یزد، ضرورت تبیین دقیق دستورالعمل‌ها و نظارت مستمر بر کیفیت برگزاری مراسم را کلید موفقیت این رویداد معنوی دانستند.

حجت‌الاسلام امیر طالبی، طراحی برنامه‌های محتوایی و جذاب منطبق با نیازهای نسل جوان ضروری دانست.

مسئول اعتکاف‌های دانش‌آموزی استان یزد تصریح کرد: طراحی برنامه‌های اثرگذار با بهره‌گیری از اساتید مجرب و استفاده از روش‌های نوین آموزشی از اولویت‌های اصلی ما در برگزاری اعتکاف‌های دانش‌آموزی است.

گفتنی است شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر یزد نیز در این جلسه حضور داشتند و قبول مساعدت و حمایت همه‌جانبه خود را برای پشتیبانی و توسعه هرچه بیشتر این مراسم معنوی اعلام کردند.

این مشارکت حاکی از عزم جدی تمامی نهادهای مرتبط برای غنی‌سازی و گسترش اعتکاف‌های دانش‌آموزی در استان یزد است.