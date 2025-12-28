خبرگزاری مهر - گروه استانها: گردهمایی متولیان و مربیان اعتکاف دانشآموزی شهر یزد شب یکشنبه با شعار «اعتکاف، معنویت، اتحاد و استقامت» به همت ستاد مردمی اعتکاف استان یزد در محل سالن شهید آوینی یزد برگزار شد.
اجتماع بزرگ دانشآموزان معتکف یزد در روز مبعث برگزار میشود
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان یزد در گردهمایی متولیان اعتکاف دانشآموزی استان یزد، با تاکید بر حفظ ماهیت مردمی اعتکاف، خاطرنشان کرد: همه تلاشها برای حفظ مردمی بودن این مراسم است. چرا که اعتکاف در یزد از سالهای ۱۳۷۰ و با همت بزرگان و مردمی آغاز شد و باید این سنت حسنه هر سال بهتر از قبل برگزار شود.
حجتالاسلام مجتبی صداقت با تشکر از همراهی مسئولان استانی و ملی در برگزاری اعتکاف دانش آموزی تصریح کرد: این همراهی، نشاندهنده تأثیرگذاری اعتکاف و جدی گرفتم مسئولان از این موضوع است. از همه نهادها که پای کار حمایت مالی و معنوی و همواره پای کار هستند، تشکر میکنم.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان یزد در بخش دیگری از سخنان خود به تأثیرگذاری تصاویر اعتکاف اشاره کرد و گفت: زمانی که عکسهای اعتکاف دانشآموزی یزد در فضای مجازی پربازدید شد، این ایده قوت گرفت که اجتماعهای بزرگ معنوی میتوانند تکرار شوند و اثرگذاری زیادی داشته باشند.
صداقت گفت: برنامهریزی کردهایم تا دانشآموزان معتکف را دوازده روز پس از اعتکاف، در روز عید مبعث، گرد هم آوریم. این روز، روز تولد قرآن است و مناسبت بسیار خوبی برای تجمع دانشآموزانی است که در اعتکاف با قرآن انس گرفتهاند.
وی در ادامه به تشریح برنامههای محتوایی جدید برای اعتکاف دانشآموزی پرداخت و عنوان کرد: کتاب کوچکی با عنوان «حالت پرواز» تهیه شده که در آن برای هر جز قرآن، یک آیه انتخاب و با ادبیات دانشآموزی توضیح داده شده است. دانشآموزان در طول سه روز اعتکاف، روزی ده آیه از این کتاب را کار میکنند.
صداقت افزود: برای ایجاد انگیزه، قرعهکشی سفر به کربلا و کمکهزینه برای ۴۰ نفر از منتخبان تاکنون در نظر گرفته شده است.
وی به برنامههای جانبی این کتاب اشاره کرد و گفت: در کنار کار با آیات، برنامههایی مانند نوشتن نامه به پدرم، مطالعه نامه شهید حاجقاسم سلیمانی به دخترش در روز دوم، و عهدنامه با قرآن و امام زمان در روز سوم طراحی شده است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان یزد در پایان از همه خواست برای هرچه باشکوهتر برگزار شدن جشن مبعث در حسینیه امیرچقماق همکاری کنند و گفت: هدف این است که این برنامه به یک افتخار ملی تبدیل شود و پیام معنویتطلبی نوجوانان ایران را به نمایش بگذارد.
اعتکاف؛ کارگاهی عملی برای تربیت چندبعدی
مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد، در این گردهمایی با قدردانی از دستاندرکاران این برنامه، برگزاری هرگونه امتحان در روز قبل و روز بعد از مراسم اعتکاف را ممنوع و غیرقابل قبول خواند و گفت: فردا به همه مدارس مجدد بخشنامه میشود و از مربیان اعتکاف درخواست داریم نام مدارسی که اطلاع دارند و این موضوع را رعایت نکردن را به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۰۷۲ پیامک کنند.
علی دهقان بهاءآبادی در بخش دیگری از سخنانش، اعتکاف دانشآموزی را یک «کارگاه عملی» و یک «حرکت معنوی، عبادی، اجتماعی» توصیف کرد.
وی هدف این جریان را آموزش مهارتهای زندگی، تقویت تجربیات دینی و پرورش دانشآموزانی مستقل و باانگیزه عنوان نمود که بتوانند مسیر و هدف درست را در زندگی مشخص کنند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد از متولیان و خادمان اعتکاف خواست فعالیت خود را به سه روز این مراسم محدود نکنند و در طول سال تحصیلی نیز با سر زدن به دانشآموزان، هدایت آنان و ارتباط با خانوادهها، در این مسیر تربیتی همراه باشند.
دهقان با قدردانی از احساس مسئولیت و تلاش تمامی دستاندرکاران، از حضور و پشتیبانی گسترده علما، مدیران، شورای شهر، تشکلهای دانشآموزی و نیروهای دلسوز در استان تقدیر کرد و این همراهی را باعث افتخار دانست.
شهرداری یزد بسته فرهنگی و یک وعده افطار و سحر دانشآموزان را متقبل شد
معاون شهردار و رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری یزد، در این نشست با تقدیر از تلاشهای دستاندرکاران، اظهار داشت: خوشبختانه در این دوره از شورای شهر و شهرداری، حرکت سازمان فرهنگی به سمت حمایت از برنامههای تربیتی بوده و جهشی مثبت و ستودنی داشته است.
مصطفی زارعزاده، افزود: حمایتهای امسال علاوه بر پشتیبانی از مراسم اصلی در مساجد، شامل تأمین نیازهای شهری مربوطه در تبلیغات در سطح شهر، کمک به فضاسازی و همچنین پشتیبانی از یکوعده افطاری و سحری شرکتکنندگان دانش آموزی جهت کمتر شدن هزینه خانوادهها در این امر مهم بوده است.
زارعزاده از تهیه و توزیع بستههای فرهنگی ویژه برای دانشآموزان معتکف خبر داد و گفت: هدف ما این است که با مشارکت و همراهی شما مربیان گرامی، زمینههای معنوی و آموزشی غنیتری برای نوجوانان فراهم شود.
رئیس سازمان فرهنگی شهرداری یزد گفت: تمام این اقدامات با هدف تسهیل حضور پررنگتر نوجوانان در فضایی معنوی و سازنده انجام شده است. چشم امید ما به شما فرهنگیان عزیزی است که نقش بیبدیلی در انسانسازی و هدایت نسل آینده دارید.
رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر یزد در این مراسم که با هدف هماهنگی و برنامهریزی برای برگزاری اعتکاف دانشآموزی در مساجد استان یزد برگزار شد، مساجد را محل اصلی عبادت و بندگی دانست و گفت: مسجد، محلی برای عبادت و بندگی خداست و بستر مناسبی برای فعالیتهای فرهنگی است.
حجتالاسلام سیدناصر حیدری با تأکید بر نیاز جامعه به معنویت در زندگی فردی و اجتماعی، ادامه داد: امروز به عنوان یک مسئله ضروری، هم در زندگی فردی و هم در زندگی اجتماعی، به عبادت و بندگی نیاز داریم.
نظر شما