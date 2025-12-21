به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مجتبی صداقت صبح یکشنبه در نشست با خبرنگاران اظهار داشت: سال گذشته، مراسم اعتکاف در یزد با میزبانی ۳۲۹ مسجد در سطح استان برگزار شد که بیش از ۳۳ هزار نفر در آن مشارکت کردند.
وی بیان کرد: در مجموع ۱۲ هزار و ۲۲۸۶ نفر از معتکف مرد و ۲۱ هزار و ۳۶۶ نفر خواهر بودند که نشان میدهد ۶۳ درصد معتکفان را خواهران و ۳۷ درصد را برادران تشکیل دادهاند.
مشارکت دانشآموزی یزد؛ ظرفیتی بینظیر در سطح کشور
حجتالاسلام صداقت با اشاره به ظرفیت بالای جوانان و نوجوانان استان در این مراسم، تصریح کرد: تعداد اعتکاف دانشآموزی یزد نسبت به جمعیت استان در کشور بینظیر است.
وی گفت: ۲۵ درصد شهدای یزد را شهدای دانشآموز تشکیل میدهند که نسبت به میانگین کشوری ۱۶ درصد، رقم بسیار قابل توجهی است.
صداقت افزود: سال گذشته تعداد ۱۷ هزار و ۵۷۸ نفر به طور اختصاصی در اعتکاف دانشآموزی معتکف شدند و حدود ۵۲ درصد کل جمعیت معتکفان دانشآموزان بودند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان یزد به اهتمام آموزش و پرورش در امر اعتکاف دانش آموزی به واسطه نتایج خوب آن در محیط مدارس اشاره کرد و گفت: آموزش و پرورش برای تسهیل این امر، امتحانات قبل و بعد از اعتکاف امسال را برای دانشآموزان ملغی کرده است.
سیاست محوری ستاد ملی اعتکاف؛ مردم قوامبخش اعتکاف هستند
صداقت یکی از سیاستهای اصلی ستاد ملی اعتکاف را برگزاری کاملاً مردمی آن عنوان کرد و گفت: در واقع مردم خودشان اعتکاف را برگزار میکنند و نهادهای بالادستی صرفاً وظیفه ستادی، حمایت، هدایت و نظارت را بر عهده دارند.
وی گفت: ستاد مردمی اعتکاف ملأ اسماعیل یزد سابقهای ۳۵ ساله دارد و با فتوای مقام معظم رهبری، هر مسجدی که ظرفیت دارد میتواند میزبان باشد.
برنامههای محتوایی متمرکز بر قرآن و نهجالبلاغه
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان یزد ادامه داد: در حوزه محتوایی، با همکاری اساتید حوزه قم، مباحث بهروز متکی بر قرآن و نهجالبلاغه برای ارتقا معنویت تدارک دیده شده است. در اعتکاف دانشآموزی امسال، طرح زندگی با آیه با اجرای بازیواره و با محوریت انس با آیات کاربردی اجرا میشود که اختتامیه آن همزمان با جشن مبعث خواهد بود.
نظارت و تأمین مالی؛ نقش خیرین و حمایت نهادهای دولتی
حجتالاسلام صداقت در خصوص نظارت ادامه داد: همه مساجد باید مجوز سادهای از سازمان تبلیغات دریافت کنند و تیمهای نظارتی نیز بر اساس چکلیستهای مدون، از روند اجرا بازدید و راهنمایی لازم را ارائه میدهند.
وی تصریح کرد: چون اعتکاف یک طرح مردمی است، بودجه دولتی وجود ندارد و مردم بخش عظیمی از تأمین مالی را بر عهده دارند. اعتکاف دانشآموزی ۶ وعده و اعتکاف مردمی ۵ وعده غذا دارد و میان وعدههایی برای افطار تا سحر است. سقف هزینه مصوب را یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است، اما برآورد میشود هزینه نهایی از ۷۰۰ هزار تومان نگذرد، زیرا خیرین، شهرداری، اوقاف و بنیاد علوی کمک میکنند. بنیاد علوی امسال همچنین از ۷ هزار معتکف در مناطق کمبرخوردار حمایت یارانهای خواهد کرد.
پیشبینی رشد ۱۰ درصدی و تلاش برای کاهش هزینهها
مدیرکل تبلیغات اسلامی یزد در پایان سخنان خود گفت: پیشبینی ما این است که امسال شاهد رشد ۱۰ درصدی باشیم؛ تاکنون ۱۰۰ مسجد در شهر یزد ثبتنام کردهاند، در حالی که سال گذشته این تعداد ۹۰ مسجد بود. تاکنون هزینه ثبت نام اخذ شده از معتکفان در استان یزد بین ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان بوده است.
وی همچنین از قول مساعد استاندار مبنی بر حمایت صنایع از طریق مسئولیت اجتماعی برای کاهش هزینهها خبر داد.
