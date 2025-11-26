رونمایی از پوستر جشنواره تئاتر کودک و نوجوان همدان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری جشنواره، آیین رونمایی از پوستر سی‌امین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان و امضای تفاهم‌نامه برگزاری این رویداد ملی و بین‌المللی با حضور رضا مردانی مدیرکل هنرهای نمایشی، سیدمحمدرضا جوادی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان، آزاده انصاری دبیر جشنواره و مجید درویشی فرماندار همدان صبح ۵ آذر در تالار شهید آوینی شهر همدان برگزار شد.

سیدمحمدرضا جوادی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان در ابتدای این مراسم، ضمن خیرمقدم به حضار و تشکر از بانیان برگزاری این رویداد گفت: قرار بود این مراسم در یکی از مدارس بزرگ شهر همدان برگزار شود اما به دلیل تعطیلی مدارس در پی آلودگی هوا، این مراسم در تالار شهید آوینی برگزار شد. امیدوارم این جشنواره باعث افزایش شادی و نشاط هرچه بیشتر در نسل کودک و نوجوان شود و بتوانیم رویداد خوبی را در حوزه تئاتر کودک و نوجوان رقم بزنیم.

آزاده انصاری دبیر این دوره از جشنواره نیز طی سخنانی گفت: خیلی خوشحالم که به ایستگاه آغازین برگزاری جشنواره رسیدم. واقعیت این است که روند این جشنواره کمی پرچالش پیش رفت تا جایی که تردید داشتم این رویداد را می‌بینیم یا خیر که خدا را شاکرم بر مشکلات فائق آمدیم و به این ایستگاه میمون و مبارک رسیدیم.

وی افزود: خیلی خوشحال خواهم شد که در طی جشنواره و اختتامیه مفتخر شوم که جشنواره‌ای در خور و شایسته برگزار کردیم.

انصاری درباره پوستر این دوره از جشنواره عنوان کرد: در نظر داشتم پوستر، المان‌های تکراری پوسترهای گذشته را نداشته و فضای جدیدی داشته باشد و از این رو با مشورت با استادان فن به پوستر منتشر شده کنونی رسیدیم که مینی‌مال و ساده است. مونا ترابی‌سرشت طراح این پوستر از طراحان جوان است که در آینده اسم ایشان را بیشتر خواهیم شنید. ایشان امکان حضور در این مراسم را نداشتند و امیدوارم این پوستر آغازی باشد بر این جشنواره.

در ادامه رضا مردانی، مدیرکل هنرهای نمایشی طی سخنانی ضمن خیر مقدم به حاضران و با اشاره به رویکرد تمرکززدایی در فعالیت‌های هنری کشور گفت: ایران فقط تهران نیست و جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان از اوایل دهه هفتاد در همدان آغاز شده است.

وی افزود: با تلاش و همت مدیران و مسئولان رویداد مهمی همچون جشنواره تئاتر کودک و نوجوان در همدان ماندگار شده است.

مردانی با تأکید بر اینکه این جشنواره امسال پرشور و بانشاط‌تر برگزار خواهد شد، بیان کرد: هدف ما این است که شعار جشنواره را در سراسر ایران و استان طنین‌انداز کنیم و برخی برنامه‌ها در خیابان‌های اصلی شهر جریان داشته باشد.

مدیرکل هنرهای نمایشی کشور با قدردانی از همراهی مسئولان استان گفت: با راهبری دقیق مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان این جشنواره می‌تواند به الگویی ملی تبدیل شود و حتی در سطح بین‌المللی به‌عنوان یک نمونه موفق معرفی شود.

مجید درویشی، فرماندار همدان دیگر سخنران این مراسم با تأکید بر نقش مردمی در برگزاری جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان مطرح کرد: مردم همدان نسبت به این جشنواره حس مالکیت دارند و هر سال با حضور و مشارکت خود، فضای شهر را سرشار از نشاط می‌کنند. این رویداد به ایجاد امید و پویایی در میان خانواده‌ها کمک می‌کند.

وی با قدردانی از همراهی مجموعه مدیران استان افزود: با حمایت استاندار، شهردار، شورای شهر و همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شرایط لازم برای برگزاری جشنواره فراهم شد و این رویداد توانست در همدان ماندگار شود. ما امسال نیز تلاش داریم جشنواره‌ای بهتر و پربارتر از دوره‌های گذشته برگزار کنیم.

سپس تفاهم‌نامه این دوره از جشنواره توسط رضا مردانی مدیرکل هنرهای نمایشی، آزاده انصاری دبیر سی‌امین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان و محمدرضا جوادی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان امضا شد.

رونمایی از پوستر سی‌امین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان پایان‌بخش این مراسم بود.