نگاهی به انتخاب اعضای شورای عالی نظام پزشکی

به گزارش خبرنگار مهر، هادی احمدی عنوان کرد: انتخابات هیئت مدیره های سازمان نظام پزشکی در تاریخ ۲۵ مهر ۱۴۰۴ در ۲۲۴ شعبه در سراسر کشور برگزار شد.

در این انتخابات ۶۵۳۹ داوطلب شرکت کردند که در نهایت از این تعداد تنها ۳۵ نفر صلاحیتشان احراز نگردید و یکی از معدود انتخاباتی بود که کمترین رد صلاحیت‌ها را داشت.

بعد از استقرار هیئت مدیره ها و انتخاب اعضای مجمع از سوی هیئت مدیره ها، ۲۸۹ نفر به مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی راه یافتند و در نهایت در تاریخ ۷ آذر ۱۴۰۴ انتخابات شورای عالی و رئیس کل و هیئت رئیسه مجمع عمومی و بازرسان انجام گرفت.

نکته قابل توجه اینکه کل اعضای مجمع عمومی حدود ۲۸۹ نفر بودند که از این میان ۱۹ نفر برای هیئت رئیسه (۴ کرسی) و ۱۰ نفر برای بازرسی (۳ کرسی) و ۵ نفر هم برای پست ریاست کل ثبت نام کرده بودند.

تعداد کاندیداها فقط برای شورای عالی ۳۴۵ نفر بودند که برای ۲۵ کرسی رقابت کردند.

۲۳۱ نفر از گروه پزشکان (۱۳ کرسی)

۳۴ نفر از گروه دندانپزشکان (۳ کرسی)

۲۵ نفر از گروه داروسازان (۳ کرسی)

۷ نفر از گروه علوم آزمایشگاهی (۲ کرسی)

۲۹ نفر از گروه مامایی (۲ کرسی)

۱۹ نفر از گروه کارشناسان پروانه دار (۲ کرسی)

در نهایت ۲۵ نفر اعضای شورای عالی و ۴ نفر هیئت رئیسه مجمع عمومی و ۳ نفر بازرسان انتخاب و محمد رئیس زاده با کسب بیشترین آرا برای یک دوره ۴ ساله و برای بار دوم به عنوان رئیس کل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران انتخاب شدند.